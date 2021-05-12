Учителя в Дагестане устроили массовую драку из-за директора

Разнимать учителей пришлось полицейским. Фото: Олег УКЛАДОВ

Инцидент произошел в средней школе в селении Гутатли Цунтинского района Дагестана. Накануне учительский состав школы объявил забастовку - учителя отказались работать под руководством директора Ашуры Магомедовой. Ранее она была уволена, но восстановилась в должности по решению суда. Возвращению на руководящую должность Магомедовой не обрадовались и некоторые родители. Они подали заявление о переводе своих чад в школу в соседний населенный пункт.

- В случае не увольнения Магомедоврй А.И. с должности, мы, работники школы, и родители обучающихся данной школы вынуждены будем забрать своих детей с этой школы. Просим Вас с 12.05.2021 г. обеспечить для наших детей в количестве 14 человек транспорт для подвоза в Кидеринскую СОШ, - говорится в коллективном заявлении бастующих на имя главы районной администрации (документ имеется в распоряжении редакции "КП").

Учителя недовольны восстановлением в должности бывшего директора. Фото: Минобр РД

Восстановленная на должность экс-директор Магомедова руководила школой непрерывно с 1995 года на протяжении 10 лет. В 2005 году она впервые была уволена главой администрации. По словам коллектива, Магомедову подозревали в превышении полномочий. Мол, средства расходовались не по назначению. С тех пор Ашура Идрисовна неоднократно восстанавливалась в должности, как по решению местной администрации, так и через суд. Учителя считают, что за все годы руководитель ничего не сделала для школы. Более того, систематически обделяла коллектив, лишая стимулирующих выплат и премий под различными предлогами.

- В октябре 2012 года она за два месяца удержала всю сумму стимулирующих выплат (160 тысяч рублей), мол, для строительства школьного туалета, а также в 2013 и 2014 годах она также собирала деньги для лицензии и аккредитации школы, хотя на эти цели были заложены средства. Так она продолжала по сей день пока она работала директором школы, - жалуются учителя, которых возмутила весть о том, что Магомедова вновь возвращается на должность.

С 11 мая учителя провели общее собрание и приняли решение объявить о законной забастовке. Заявление в адрес главы администрации подписали 24 педработника.

Утром 12 мая 2021 года в ситуацию вмешался минобр Дагестана - районной администрации порекомендовали назначать руководителей СОШ в соответствии с законодательством.

- С 17 мая 2021 года будет объявлен конкурс на замещение вакантной должности директора Гутатлинской СОШ и будут приняты кадровые решения о назначении нового директора школы, - сообщили в пресс-службе Минобра Дагестана.

Тем временем недовольство педагогов переросло в потасовку с рукоприкладством и взаимными обвинениями. Учителя сошлись в рукопашной, отстаивая свою точку зрения. Разнимать агрессивных работников образования пришлось сотрудникам полиции. В село прибыли четыре наряда полиции.

- По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время общественный порядок в селе охраняет несколько нарядов полиции, ситуация находится под контролем, - сообщили в пресс-службе МВД по Дагестану.

Стоит отметить, что местные жители недовольны не только возвращением Магомедовой, но еще и тем, что руководство школы назначает глава районной администрации. Местные считают, что этим должно заниматься профильное ведомство.

- С тех пор, как передали власть местному самоуправлению, и начался этот беспредел. Главы администраций к этому вопросу отнеслись со всей «любовью». Школы стали для них орудием мщения и разрешения своих вопросов личного характера. А в таких отдаленных районах, где, кроме школ и больниц, нечем зарабатывать, начинается битва за выживание. Школами должно заниматься профильное министерство! - прокомментировала ситуацию в школе одна из местных жительниц на официальной странице в сети Министерства образования Дагестана.

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