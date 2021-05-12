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Происшествия12 мая 2021 16:46

Бизнесмен, пять дней убивавший престарелую мать на Ставрополье, обжаловал приговор

Александр Анкудинов из Ессентуков нанес родственнице более 700 ударов
Антон ШАПОВАЛОВАнтон ШАПОВАЛОВ
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Адвокат осужденного объяснил, почему оспорил решение суда

Адвокат осужденного объяснил, почему оспорил решение суда

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Ставропольском крае рассмотрят апелляционную жалобу по приговору о жестоком убийстве 81-летней женщины Светланы*, прикованной к постели из-за перелома. Осужденным по делу стал ее 46-летний сын, бизнесмен Александр Анкудинов. За пять дней "ухода" за немощной пенсионеркой он нанес ей более 700 ударов.

"КП-Ставрополь" узнала подробности дела и позицию адвоката, который решил оспорить решение суда.

В январе 2020 года Светлана упала с лестницы и сломала шейку бедра, из-за чего оказалась прикована к постели. На время лечения за женщиной ухаживал старший сын, который нанимал для этого сиделок. Но те долго не задерживались.

Александр Анкудинов

- У Анкудинова были проблемы с алкоголем. Когда он выпивал - становился очень агрессивным, - рассказывал источник "КП", знакомый с материалами дела. - В обычное время он был вполне обычным человеком. Из-за алкоголя развалилась семья Анкудинова и уходили сиделки.

Последняя продержалась почти 8 месяцев. Пока бизнесмен не пил, все шло хорошо.

- Через время, после очередных выходных, сиделка вернулась и увидела, что у бабушки синяк на лице. Она признавалась, что ее ударил сын. Но тот все отрицал и сказал, что Светлана упала. Потом сиделка заметила летающие по комнате волосы, но как они выпали или были ли они вырваны - женщина не могла точно установить. Александр совсем погряз в алкоголе. Поначалу он сам восстанавливался, но потом без помощи медиков не обходилось. Бабушка просила сиделку: "Не оставляй меня одну". Но мужчина стал замахиваться на нее, и 17 октября она уволилась.

Сын и мать остались одни. Пять последних дней жизни Светланы попали на камеру, о которых Анкудинов забыл.

- По кадрам из видео системы "Умный дом" было установлено, сколько раз он ударил ее. Более 700 ударов руками, ногами и даже освежителем воздуха. Схватит, к примеру, за волосы и швырнет на подушку, а потерпевшая ударится об что-то твердое. Основные удары приходились в голову и живот. Судмедэкспертиза показала, что у женщины разрыв тонкой кишки, множественные переломы ребер и перелом грудины, а также закрытая черепно-мозговая травма. Она была вся синяя, не было живого места. Особенно - на голове. [...] Будучи пьяным, Александр подходил к матери и говорил: "Ты, гадина, всю жизнь мне портишь. Да когда ты уже сдохнешь?" А она отвечала: "Скоро, скоро". Он лупил ее и спрашивал: "Что ты поняла?". А она: "Буду пытаться сдохнуть".

Светлана умирала медленно. Сначала пенсионерка оборонялась и кричала, а в последний день были слышны только предсмертные хрипы. Когда Александр заметил, что мать умерла - он опустил тело на пол, поменял постельное белье, подмел, выбросил все грязные тряпки. Переоделся и пошел в полицию. "Я пару раз мать ударил. Она умерла. Может быть, даже от этого", - сказал он.

На месте преступления. Фото: СКР по СК

- По камерам видно, что он ее не кормил [когда пьянствовал]. А воду давал, максимум, раз в день. О видеонаблюдении он просто забыл. Можно только предположить, что он сделал бы с записью. На допросах он раскаивался, говорил, что ему стыдно. Но признавать вину он отказался.

Анкудинова судили по статье "Убийство человека, находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью". Прокуратура Ставрополья сообщала, что мужчине дали 16 лет лет строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 года. Максимальное наказание по статье - до 20 лет.

Адвокат Анкудинова - Роман Петросов - объяснил "КП", почему они решились на обжалование приговора.

- У подсудимого был целый ряд смягчающих обстоятельств. Это и явка с повинной, и сотрудничество со следствием, и то, что ранее не был судим, и малолетний ребенок. Мы считаем, что многое из этого в суде не учли. И клиент также уверяет, что не имел умысла убивать. В молодости у Анкудинова была травма головы, из-за которой он становится агрессивным после алкоголя. Вдобавок некоторые побои - это просто толчки, не принесшие вреда здоровью. Вред причинили только около 34 ударов. Он не мог знать, что у нее закрытая черепно-мозговая травма. Возможно, если бы человек был здоровым - мать бы не умерла. [...] Если не согласятся с переквалификацией дела, мы хотим, чтобы срок сократили на два года.

*имя изменено

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