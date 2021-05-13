Шесть причин выбрать SKODA для поездок на дачу

У этого авто много достоинств.

Дача - место особенное, там мы отдыхаем всей семьей, устраиваем пикники, выращиваем картошку да и много еще чего. А самый лучший транспорт, чтобы туда добраться, согласитесь, - это личный автомобиль (ведь не до каждой дачи доберешься на маршрутке, автобусе или электричке), к тому же обладающий всеми необходимыми характеристиками.

Во-первых, он должен быть вместительным. И вот вам первая причина, чтобы обратить внимание на ŠKODA. Все ее модели, предлагаемые сегодня на российском рынке, имеют как минимум 5 мест, причем детские кресла могут крепиться как сзади, так и - при соблюдении ряда условий - спереди.

Любая ŠKODA по показателю пространства для ног пассажиров, сидящих на втором ряду, относится к числу лидеров своего класса. Особо здесь стоит отметить первый семейный внедорожник Kodiaq. Для него опционально предлагается третий ряд сидений - вы сами решаете, нужен он вам или нет, при заказе автомобиля. До поры до времени третий ряд находится в сложенном состоянии. И, кстати, даже в семиместной конфигурации за спинкой третьего ряда в багажнике остается как минимум 233 л свободного пространства.

Причина номер два. Для всех моделей ŠKODA стандартно, опционально или в качестве оригинального аксессуара предлагается защита двигателя, чтобы случайный наезд на камень не стал для мотора роковым. Кроме того, все предназначенные для России модели чешской марки имеют увеличенный дорожный просвет.

У «Октавии» он составляет 155 - 156 мм, у «Суперба» - 163 - 164 мм, у «Рапида» - 170 мм, у «Кодиака» - 188 -189 мм. Высокий дорожный просвет позволяет не только смелее пропускать между колесами камни - он дает возможность увереннее двигаться по колее или снежной целине.

Третья причина - в ŠKODA на российском рынке аккумулятор с лучшими, чем на аналогичных европейских моделях, показателями емкости и пускового тока. Это облегчает пуск автомобиля в сильный мороз: у батареи больше сил крутить стартер. Вещь полезная не только в городе, но и на даче, куда вы можете отправиться на несколько дней зимой, например на новогодние праздники.

Причина № 4. Все современные модели ŠKODA оснащаются электронной системой курсовой устойчивости (ESC). Она не только способна подстраховать вас в повороте на обледенелой загородной дороге (мало ли зачем понадобилось проведать дачу зимой), но и выручит в более приземленной ситуации. ESC включает в себя множество подсистем, в том числе - электронную блокировку дифференциала, которая эффективно борется с пробуксовкой, препятствующей движению.

Пятая причина. Для «Рапида» и «Суперба» в качестве опции предлагаются ксеноновые фары, а для «Октавии» и «Кодиака» - еще более яркие и долговечные полностью светодиодные. С ними глаза водителя устают еще меньше, и ночные поездки становятся не такими утомительными. Кроме того, стоит отметить, что на «Октавии», «Супербе» и «Кодиаке» более дорогие опциональные фары поставляются с системой AFS, которая позволяет лучам «заглядывать в поворот», облегчая маневрирование на высокой скорости, и для всех моделей без исключения предлагается система автоматического управления дальним светом фар.

На пустой неосвещенной загородной дороге она сама включит дальний свет, а когда в поле зрения камеры появится попутный или встречный транспорт, на время выключит его, чтобы никого не слепить. Еще одна полезная «фарная» функция, которую вы встретите на многих автомобилях ŠKODA, называется Coming Home / Leaving Home. В темное время суток на парковке фары осветят вам путь от автомобиля / к автомобилю, а потом автоматически выключатся.

И наконец причина номер 6 - вместительный багажник. Octavia, Rapid и Superb - это лифтбеки (хотя последний для представительности почти неотличим внешне от седана), кроме того, существуют еще Octavia Combi и Superb Combi, специальные версии - универсалы, и Kodiaq, который универсалом обычно не называют, хотя именно им он и является. Багажник Rapid имеет минимальный объем 530 л (здесь и далее - до уровня полки или шторки), а при сложенных задних сиденьях - 1470 л. Багажник лифтбека Octavia - 568 / 1558 л соответственно. Показатель универсала Octavia Combi - 588 / 1718 л. Объем багажника Superb - 584 / 1719 л, Superb Combi - 619 / 1909 л.

Самый вместительный автомобиль - Kodiaq. В пятиместной версии минимальный объем багажника - 635 л, при сложенных сиденьях второго ряда - 1968. Почти два кубометра - можете и 250-литровые пластиковые бочки для дождевой воды перевезти, и старый кухонный гарнитур, если надо, и душевую кабину. Багажники у ŠKODA имеют удобный доступ (за счет большой двери, поднимаемой со стеклом) и правильную форму.

Существенно увеличить объем багажника можно, даже не прибегая к складыванию спинок второго ряда. На универсалах для этого достаточно скатать шторку одним движением руки, на других автомобилях - убрать и вертикально запарковать за спинками (все предусмотрено) полку багажного отделения. Возможность возить в багажнике, сняв полку или смотав шторку, вы оцените, когда потребуется доставить весной на дачу рассаду - все эти нежные, хрупкие, тянущиеся к солнцу кустики помидоров и сладкого перца. «Рассадомобиль» - важнейшая сезонная роль любой машины дачника со стажем.

Приобрести автомобили ŠKODA можно у официального дилера в Минводах - компании «СтрелаАвто»: Ставропольский край, Минераловодский район, 347-й км автодороги Р-217 Кавказ тер., здание 1, строение 1.

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