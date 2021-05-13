«Лечит только время»: в Беслане почтили память жертв трагедии в Казани

В Беслане почтили память погибших в гимназии Казани Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Жители Северной Осетии почтили память жертв трагедии в гимназии №175 города Казань. Церемония с возложением цветом и зажжением свеч прошла в первой школе Беслана, которую в 2004 году во время торжественной линейки 1 сентября захватили боевики. В страшном теракте за три дня погибли 334 человека, из которых 186 — дети.

Всех, в чьи семьи 11 мая пришло горе, поддержала Суссана Дудиева, возглавляющая комитет «Матери Беслана». С ее слов, нападение в Казани вернуло в Беслан страх и боль событий 1-3 сентября.

- Очень хочется найти слова, способные утешить родителей, вернувшихся в пустые дома, но мы все знаем, что таких слов нет. Лечит только время, - сказала Дудиева.

Акции памяти прошли во Владикавказе у Свято-Георгиевского собора и во дворе Северо-Осетинского государственного университета. От всех жителей республики соболезнования народу Татарстана выразил Врио главы РСО-Алания Сергей Меняйло:

- Невозможно найти слова, которые смогли бы утешить или облегчить страдания родных и близких. Искренне скорбим по погибшим и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. НАПАДЕНИЕ В КАЗАНИ

Трагедия в Казани произошла утром 11 мая. В гимназию №175 ворвался 19-летний Ильназ Галявиев. Четыре года назад он закончил именно эту школу. За несколько дней до нападения Ильназ завел телеграм-канал «Бог», в котором людей называл «биомусором» и обещал избавлять от них мир. Перед тем, как отправиться в гимназию, он написал, что идет убивать, после чего собирается покончить с собой.

Из помпового турецкого ружья Hatsan, какое было у «керченского стрелка», Галявиев убил двух учительниц и семерых детей. Погибшая учительница английского языка - 25-летняя Эльвира Игнатьева, планировала оставить работу в школе и пожить для себя.

В больницу попали еще 23 человека, из которых 20 - дети. Одного 14-летнего мальчика выписали накануне. На допросе задержанный силовиками стрелок кричал, что всегда всех ненавидел. Убеждал, что он появился на свет богом, но осознал это только два месяца назад. И родившую его женщину зовет не матерью, а по имени.

Галявиева подозревают в совершении преступления, предусмотренного статьей «Убийство» часть 2. Ему грозит пожизненное заключение. При этом зампрокурора Татарстана Алексей Заика заявил, что это уголовное дело может быть переквалифицировано под статью «Терроризм». ТЕРАКТ В БЕСЛАНЕ В Беслане с 2004 года не знают праздника «День знаний». В небольшом городке Северной Осетии 1 сентября встречают с траурными венками вместо букетов и не в белом, а в черном. В тишине разрушенной школы №1 с портретов на стене смотрят на живых 186 убитых детей, так и не сумевшие повзрослеть. Всего за три дня от рук боевиков погибли 334 заложника. Уцелели больше 800 человек, но получили чудовищные психологические травмы и серьезные увечья.

Теракт в Беслане считают одним из самых страшных за всю историю России. Боевиков ликвидировали при штурме. Кроме одного. Единственный выживший террорист Нурпаша Кулаев сидит за решеткой 13 год в известной тюрьме «Полярная сова», где плачется о слишком тяжелых условиях содержания.

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