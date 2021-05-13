"Россия — Моя история" в Ставрополе: режим работы, адрес и программа мероприятий

Музей "Россия - Моя история" в Ставрополе
Фото: Олег ЗОЛОТО
С 2017 года в столице Ставропольского края работает большой музейно-выставочный комплекс, в котором историю России рассказывают наглядно и увлекательно. А все потому, что над объектом работали историки, художники, кинематографисты, дизайнеры и специалисты по компьютерной графике. Все, что нужно знать о музее "Россия - Моя история" в Ставрополе - график работа, цены и программа мероприятий - в материале "КП".
Музейно-выставочный комплекс работает со вторника по воскресенье, с 10 до 20 часов. Выходной - понедельник. Вход бесплатный.
"Россия - Моя история" в Ставрополе находится на улице Западный обход, 58В. Около здания есть бесплатная парковка. Около комплекса установлены две остановки, у которых останавливаются маршрутки №8, 41, 48 и 88, а также автобусы 15а и 20.
В здании развернуты четыре выставочных зала. В первом - "Рюриковичи" - расскажут о том, как складывалось Древнерусское государство и как Русь при Иване IV Грозном стала Русским царством.
Во втором зале начинается эпоха Романовых - как Россия становилась империей, осваивала Сибирь, строила Петербург и побеждала Наполеона, а также чем жило местное население. В третьем зале случаются три революции начала XX века, в результате которых к власти приходят большевики. О репрессиях 30-х и Великой Победе - все там же.
Последний зал - история нашей страны после 1945 года. В нем расскажут о годах Холодной войны, первом полете человека в космос, а также о том, почему Советский Союз развалился и как жила Россия в 90-х и при президентстве Владимира Путина и Дмитрия Медведева до 2016 года.
Кроме того, в "России - Моя история" в Ставрополе проводят тематические мероприятия. Афиши мероприятий можно найти по ссылке.
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