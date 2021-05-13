"Россия — Моя история" в Ставрополе: режим работы, адрес и программа мероприятий

Музей "Россия - Моя история" в Ставрополе Фото: Олег ЗОЛОТО

С 2017 года в столице Ставропольского края работает большой музейно-выставочный комплекс, в котором историю России рассказывают наглядно и увлекательно. А все потому, что над объектом работали историки, художники, кинематографисты, дизайнеры и специалисты по компьютерной графике. Все, что нужно знать о музее "Россия - Моя история" в Ставрополе - график работа, цены и программа мероприятий - в материале "КП".

Музейно-выставочный комплекс работает со вторника по воскресенье, с 10 до 20 часов. Выходной - понедельник. Вход бесплатный.

"Россия - Моя история" в Ставрополе находится на улице Западный обход, 58В. Около здания есть бесплатная парковка. Около комплекса установлены две остановки, у которых останавливаются маршрутки №8, 41, 48 и 88, а также автобусы 15а и 20.

В здании развернуты четыре выставочных зала. В первом - "Рюриковичи" - расскажут о том, как складывалось Древнерусское государство и как Русь при Иване IV Грозном стала Русским царством.

Во втором зале начинается эпоха Романовых - как Россия становилась империей, осваивала Сибирь, строила Петербург и побеждала Наполеона, а также чем жило местное население. В третьем зале случаются три революции начала XX века, в результате которых к власти приходят большевики. О репрессиях 30-х и Великой Победе - все там же.

Последний зал - история нашей страны после 1945 года. В нем расскажут о годах Холодной войны, первом полете человека в космос, а также о том, почему Советский Союз развалился и как жила Россия в 90-х и при президентстве Владимира Путина и Дмитрия Медведева до 2016 года.

Кроме того, в "России - Моя история" в Ставрополе проводят тематические мероприятия. Афиши мероприятий можно найти по ссылке.

Музей в социальных сетях

- ВКонтакте

- Instagram

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Первый на Юге России исторический парк «Россия. Моя история» открылся в Ставрополе

На презентации мультимедийного музея побывал фотокорреспондент "КП" [фоторепортаж]