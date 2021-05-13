Илья РЕВО: Новые люди предлагают вкладываться в регионы, а не в Москву

Илья РЕВО.

Илью все знают как автора ярких проектов. О том, что будет с его инициативами, если он уйдет в большую политику, о перспективах новой партии и задачах, которые она ставит перед собой, мы и поговорили с Ильей Рево.

- Илья, у вас нет опасения, что переход в большую политику негативно отразится на вашей нынешней общественной работе?

- Я скорее опасаюсь, что с переходом в Госдуму придется меньше заниматься текущими проектами и больше времени будет уходить на разработку новых законов. - А нынешние проекты оставлять не страшно? - Конечно, нет. Сформирована хорошая команда единомышленников. Ни одна идея не пропадет. Я ведь более 8 лет занимаюсь изучением и развитием своего края. Мною движет исключительно стремление изменить к лучшему окружающий мир. Конечно, насколько хватает сил. Идей с каждым годом становится все больше, а вот возможностей их осуществить - меньше. Скажем так, мне не хватало полномочий для воплощения в жизнь всех проектов.

- Но были у вас очень интересные акции...

- Еще бы. Только проект «Вокруг горы» собрал почти 25 тысяч человек. Мы сделали вокруг горы Машук живую цепь в честь Дня города. Длина ее была почти 12 километров. Это «Объятие» даже занесли в Книгу рекордов Гиннесса. А ещё организовывали первый Новогодний парковый комплекс, включились в ряд благотворительных инициатив, также с моим участием работают программы «Поколение активных», «Неформальное образование». Но в какой-то момент я решил - пора выходить на новый уровень.

- И сразу в Госдуму. Не страшно? Все-таки огромная ответственность и нагрузка.

- Ответственность меня не страшит. Я давно для себя решил - если хочешь что-то сделать, то бери и делай. Собирай людей, ищи возможности. А это всегда связано с ответственностью за людей, которых ты зовешь за собой. Нагрузка, да, будет большая, но и я ведь не в одиночку иду на выборы. Со мной партия. И не какая-то зарегулированная, а свободная от стереотипов и штампов. Так что, уверен, все получится.

- А зачем вам большая политика? Ну есть отличные проекты, есть возможности...

- А если их завтра не будет? А такая перспектива есть. Смотрите, мы находимся в точке, когда либо мы заставим действующую власть меняться, либо нас заставят смириться с застоем в экономике и общественной жизни. И возможности проводить в жизнь свои идеи исчезнут, пропадет мотивация. Я не могу на это согласиться.

- Вы нарисовали довольно мрачную перспективу. С вами можно спорить на эту тему, или тут без вариантов?

- Спорить не только можно, но и нужно. Без этого политики не бывает. У нас без споров проходят только одобрительные голосования в Госдуме. Потом мы расхлебываем монополию на единственно правильное мнение одной партии. Я могу ошибаться, но не могу запретить людям указывать мне на это. Да и не буду этого делать. Не мой стиль общения.

- О чем предлагаете спорить? Если мы говорим о политике в России…

- Главная тема для меня - сменяемость власти. Наукой доказано, что конкуренция союзник прогресса. И политика - не исключение. Я бы даже сказал, политика обязана быть конкурентной средой. Нельзя зацикливаться на одной экономической модели, делать ее истиной в последней инстанции. Но конкурировать политические и экономические модели могут только благодаря выборам и правилу о сменяемости. Поэтому я отстаиваю правила: на должность человек может выбираться не более двух раз в жизни; мэры, прокуроры, участковые инспекторы, директора школ и т. п. - должны избираться.

- Не слишком круто для нас, для страны?

- А почему этого надо бояться? В этом нет ничего страшного. Если говорить о правоохранительной системе, то тут просто надо провести нормальную реальную и масштабную реформу МВД и других силовых структур. Ввести выборные должности руководителей городских и областных управлений внутренних дел. Двукратно повысить зарплаты рядовых полицейских. Обеспечить их служебным жильем. В этом нет ничего фантастического.

- А что делать с чиновниками? Вернее с их количеством…

- Сокращать. Такой аппарат, как сейчас, в цифровую эпоху не нужен. Деньги нужно тратить с умом. Современные цифровые технологии справятся с работой лучше и быстрее. Ну и расходы на содержание чиновников и государственных топ-менеджеров нужно урезать. Автомобили, роскошные квартиры, дачи, яхты, перелеты - все это пережитки прошлого. Хочешь богатства - иди в бизнес, и никто не спросит, откуда у тебя деньги.

- А куда девать армию нынешних чиновников? Ведь многим из них еще далеко до пенсии.

- Если у человека есть управленческие навыки, то он в бизнесе адаптируется быстро. Ну и потом, в стране не хватает учителей, например, а многие выпускники педагогических факультетов сидят в администрациях. Вариантов, чем занять людей, в России масса. Нужно не бояться предлагать и формировать идеи. Тут ведь есть один интересный момент. Люди думают, что на «должности» они будут жить стабильно и «сытно». Но в частном бизнесе они будут жить богато. Вот за то, чтобы в стране было много богатых, я и собираюсь бороться.

- Есть конкретные предложения, как сделать всех богатыми?

- Конечно, есть. Мы в партии «Новые люди» разработали программу, которая позволит стране сделать экономический рывок. В ее основе тезис - вкладывать деньги надо в регионы, а не в Москву. А в регионах больше полномочий, и денег, соответственно, должны иметь муниципалитеты. Если государство сегодня самый большой заказчик, то пусть эти заказы и деньги станут основой изменения жизни во всех городах и селах, а не ограничиваются картой московского метрополитена.

- С чего предлагаете начать?

- Будем менять, в первую очередь, систему здравоохранения и образования. По здравоохранению задача такая - избавить врачей от бюрократической волокиты и составления нескончаемого потока бумаг, дать им возможность только лечить людей. Если нужно заполнять бумажки - нанимайте менеджеров. Врач должен заниматься пациентами, повышением своей квалификации и наукой, все. Финансировать в здравоохранении нужно не фонд медицинского страхования, а больницы и поликлиники. Напрямую из бюджета, минуя посредника в лице ФОМС. Там окопалась уйма высокооплачиваемых менеджеров, которые занимаются чем угодно, кроме развития здравоохранения. И еще одно - система должна уйти от парадигмы - лечить, когда человек уже болен, в сторону философии заботы о здоровье человека. Это предполагает и создание комфортной среды проживания, и безопасности воды, и развития спортивного направления и т. п. В перспективе эти меры дадут хороший результат.

- А по образованию что?

- Предлагаем уйти от подготовки учеников школ исключительно к ЕГЭ и сосредоточиться на их знаниях и компетенциях. Учитель не должен, как и в случае с врачом, быть заложником бюрократии. Он должен учить. И получать за свой труд зарплату выше, чем чиновники.

- Об этом говорят все партии. Причем здесь конкуренция в политике?

- Говорят все, не делает никто. Каждый раз в программах всех партий мы видим одно и то же - «через 10 лет все будет хорошо…». По меркам истории 10 лет - мизер. А для человека, это 10 лет жизни. Согласиться с тем, что еще 10 лет в стране не будет конкурентных идей и реформ мы не можем. Боюсь, мы так потеряем страну. Мы утратим суверенитет, и нечего будет реформировать. Только конкуренция - залог устойчивого и беспрерывного развития, обеспечивающего постоянное движение вперед в любой сфере деятельности.

- Можно ли считать политические партии так называемым социальным лифтом? Есть ли у людей желание работать в политике?

- Можно. Ситуация меняется, и люди перестают считать политику «токсичной». Это хорошо видно, например, на муниципальном уровне, где решается большинство насущных вопросов городов и поселений. Пришло время дать инициативным людям возможность проявить себя и на федеральном уровне. Партия «Новые люди» в этом смысле - первопроходцы. Мы делаем ставку не на известных, политиков, а на людей, которые хотят сделать что-то новое. На тех, кому надоели стереотипы и политические штампы.

- Чего, на ваш взгляд, сегодня хотят избиратели от партий? Какие надежды возлагают на новые партии?

- Мне кажется, главное требование избирателей за последние годы не сильно изменилось - они хотят от своих кандидатов одного: выполнения обещаний. Люди верят в будущее и хотят, чтобы депутаты отвечали за свои слова. А задача политиков - оправдать ожидания людей. Защищать их интересы, обеспечить соблюдение их прав, неприкосновенность свобод и контролировать исполнительную власть. А еще избиратели хотят, чтобы их перестали считать «электоратом» и «населением», а стали считать обычными, умными людьми. И не надо пытаться обманывать людей. Они прекрасно понимают, кто работает и хочет для страны лучшего, а кто просто ждет удобного случая уехать жить на берег Средиземного моря.

- На кого, на каких избирателей, делает ставку партия «Новые люди»?

- В наше время популярно делить людей по возрасту: якобы молодое поколение ничего не понимает в политике, поэтому к ним нельзя прислушиваться в этом вопросе. Мы категорически не согласны с этим. Для нас главное, чтобы избиратель нам доверял и разделял наши взгляды, а его возраст не имеет значения. Сторонники нашей партии - это граждане, заинтересованные в позитивных переменах в разных сферах: в медицине, образовании, в условиях труда и его оплате. И конечно, многие из наших сторонников хотят, чтобы эти изменения проходили по всей стране, а не только в Москве.

- Можно ли называть «Новых людей» оппозицией?

- Оппозиция, не оппозиция, правые, левые… Это сегодня не более, чем игра в слова. Мы на себя ярлыков не вешаем. Наша задача - вернуть в политику и экономику здравый смысл. И критика нынешней системы - далеко не единственный путь для достижения этой цели. Но и замалчивать ошибки власти мы не собираемся. Люди важнее, и они должны знать правду.