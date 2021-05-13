Следователи проверяют Медцентр Беслана, чьи работники пытаются отсудить 114 млн рублей за лечение COVID-больных

В Минздраве Северной Осетии объяснили сложившуюся ситуацию просто Фото: Олег ЗОЛОТО

После огласки в СМИ скандала с сотрудниками Северо-Кавказского многопрофильного медицинского центра, не получившими в общей сложности 114 млн рублей за работу с больными COVID-19, началась доследственная проверка. Об этом «КП-Северный Кавказ» рассказали в пресс-службе следственного комитета Северной Осетии. Уточнив, что долг перед медиками копился с 1 июля по 31 октября 2020 года из-за допущенных руководством клиники нарушений.

- До настоящего времени медперсонал так и не получил большую часть выплат за работу с больными коронавирусной инфекцией, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - комментируют в надзорном ведомстве.

В пандемию подведомственное Минздраву России учреждение по запросу республиканского министерства переоборудовали под оказание экстренной помощи. В центре, не ставшем инфекционным госпиталем, прошли лечение около двух тысяч пациентов с коронавирусом. Значительная часть медиков заразилась. Они сами рассказывают, что некоторым не повезло принести вирус домой и впоследствии пришлось хоронили близких, не сумевших победить болезнь.

Врачам, у кого ковид подтвердился, выплатили лишь больничные по 68 тысяч рублей. Стимулирующие надбавки за опасную работу с инфицированными не получил никто. В коллективном обращении с подписями 533 работников учреждения общую сумму долга указали в размере 114 млн рублей. Уже год все они — от санитаров и водителей «Скорой» до врачей и профессоров, обивают пороги суда.

В министерстве здравоохранения Северной Осетии уверяют, что раз ФГБУ «СК ММЦ» в Беслане подчиняется Минздраву Росси, значит, должен финансироваться из федерального бюджета. Следовательно, республиканские власти не имеют к скандалу никакого отношения.

- Вы отправили сотрудников Бесланского Центра на войну со смертельной опасностью под названием коронавирус, большинство из них заразились, заразили членов своих семей, некоторые из них похоронили своих родителей и братьев, но с честью выполнили свой долг, - сказано в коллективном письме.

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