Держал в рабстве, переехал машиной: задержан фермер, издевавшийся над ставропольцем два месяца

По делу раба из Ставрополя задержан подозреваемый Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Яшкульском районе Калмыкии задержан фермер, которого подозревают в незаконном лишении свободы 45-летнего Дмитрия Бурцева из Ставрополя. Уголовное дело возбуждено сразу по двум статьям: «Незаконное лишение свободы с применением насилия» и «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Дело было заведено после того, как жуткую историю предали огласке журналисты и общественники. В течение нескольких дней после публикаций правоохранителям удалось вычислить и задержать предполагаемого рабовладельца.

- Следователями Яшкульского межрайонного следственного отдела во взаимодействии с сотрудниками МО МВД России "Яшкульский" подозреваемый по данному уголовному делу установлен и задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Республики Калмыкия. - На данный момент решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Напомним, в страшную передрягу Дмитрий Бурцев влип в январе 2021 года, когда искал работу. Ставропольцу предложили должность пастуха на ферме в соседней Калмыкии. Сам Дмитрий после расскажет, что обещали ему «золотые горы», а по факту - обманули. Владелец фермы забрал у работника паспорт и телефон и заставил работать бесплатно. Выходец из Ставрополя оказался заложником: его били за каждую провинность, кормили скудно, а спать позволили в сарае.

Дмитрий Бурцев мечтает встать на ноги Фото: Елена БЕРГ

За несколько месяцев, что Бурцев провел на ферме, он пытался дважды сбежать. В первый раз его догнали, избили и вернули назад. Во второй раз пригрозили убийством, если он не оставит попытки бегства.

Сдаваться Дмитрий не захотел, дома его ждала 72-летняя мама. Он дождался подходящего случая и рванул снова.

- Смотрю, хозяин пиво пьет, - погружается в воспоминания мужчина. - Одну бутылку, другую. Потом водку. Думаю, надо бежать, пока он пьян. Расстояние от фермы до трассы на Астрахань - 36 километров. Я не дошел километра два. Помню, свет фар за спиной, а следом - удар, и я на земле.

Хозяин догнал его на машине, сбил, а после стал добивать ногами. Со словами «Пусть здесь подыхает», фермер уехал домой на ферму, где его ждали жена и ребенок.

Дмитрий потерял сознание, а когда очнулся, принялся ползти к дороге. Там ставропольца приметил один из водителей. Он вызвал скорую и дождался приезда врачей. Бурцева отвезли в астраханскую больницу, где прооперировали. У него оказался раздроблен таз, поломаны ноги и ребра. Трое суток он провел в реанимации. Врачи сообщили о пациенте без документов в полицию и в движение против рабства «Альтернатива». В больнице он провел больше месяца.

Сейчас Дмитрий уже дома в Ставрополе. Вставать ему нельзя еще два месяца. Врачи запретили. Ухаживает за ним мама Татьяна Александровна, которая радуется, что сын остался жив, и очень надеется, что виновный в его страданиях понесет заслуженное наказание.

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