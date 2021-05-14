Погорели на тайной аудиозаписи: в Кабардино-Балкарии завели уголовные дела на свидетелей Иеговы*

В 2017 году Верховный суд России признал деятельность религиозной организации экстремистской Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кабардино-Балкарии на свидетеля Иеговы* завели уголовное дело по части 1 статьи 282.2 УК РФ «Организация деятельности экстремистской организации». Информацию об этом запрещенное в России религиозное движение разместило у себя на сайте.

В сообщении сказано, что в основе обвинений против Кирилла Гущина из Майского района республики лежат показания секретного свидетеля, которая «тайно производила аудиозапись богослужений».

- По мнению следствия, верующий «путем активных действий, а именно уговоров, призывов к религиозному единству… поэтапно трансформировал мировоззрение… [а также] предпринял активные действия, выразившиеся в проведении богослужений, состоящих из последовательного исполнения песен… и молитв Богу Иегове», - цитируют материалы следствия.

Вместе с ним, но уже по 2 части той же уголовной статьи проходит его жена Светлана и другие последователи запрещенной организации в Кабардино-Балкарии. В доме у супругов Гущиных в прошлом месяце прошли обыски.

*Организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории РФ.

В 2017 году Верховный суд России признал деятельность религиозной организации «Управленческий центр свидетелей Иеговы» и всех его региональных отделений экстремистской. Но верующие видят в поклонении Иегове реализацию конституционного права.

КСТАТИ

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