«Пусть остается здесь подыхать»: сбежавшему из трудового рабства ставропольцу сломали таз

Фото: освободительное волонтерское движение "Альтернатива"

Герой этой истории родом из Ставрополя. Молодой мужчина по имени Дмитрий Бурцев оказался в крайне тяжелом финансовом положении. От безвыходности он в январе этого года согласился поработать пастухом на ферме в поселке Молодежный Якшульского района Калмыкии.

Там Дмитрия встретил хозяин территории по имени Магомед, который тут же отобрал у него паспорт и телефон. Дмитрий оказался оторванным от внешнего мира и попал в настоящее трудовое рабство.

- За работу не платили, при этом постоянно избивали. 22 марта Дмитрий решился оттуда бежать, но хозяева догнали его на машине и сбили, сломав таз. После чего лежащего Дмитрия дополнительно избили и со словами «Пусть остается здесь подыхать» бросили у дороги, - рассказывают волонтеры освободительного движения «Альтернатива».

К счастью, Дмитрий проявил удивительную волю к жизни. Он двое суток полз вдоль трассы Р-216 в сторону Астрахани, пытался привлечь к себе внимание, но люди были равнодушны. Наконец его заметил водитель Андрей, который вызвал скорую. Дмитрия положили на три дня в реанимацию, а потом перевели в травматологию.

- В больнице его опрашивали полицейские, но почему-то они даже не попытались определить по карте, где находится эта ферма. Никто до сих пор не наказан. Мы не знаем, идут ли какие-то следственные действия, хотя тут налицо уголовные статьи о нанесении тяжких телесных повреждений и оставлении человека в опасности. Мы призываем привлечь внимание МВД и СК России к этому делу. Такая безнаказанность порождает новые жертвы, а также укрепляет уверенность преступников в том, что им всё сойдёт с рук, - считают добровольцы «Альтернативы».

Самого Дмитрия на следующей неделе будут выписывать, но он все ещё в лежачем положении. Ему нужна специальная транспортировка домой в Ставрополь к маме, которая постоянно плачет от горя.

- Мы послали запрос в астраханскую фирму, предоставляющую услуги частной скорой помощи. Стоимость лежачей транспортировки составляет 47550 руб. Мы надеемся, вы поможете нам оплатить эту услугу, и Дмитрий скоро окажется дома под присмотром матери, - обращаются волонтеры освободительного движения «Альтернатива» к неравнодушным людям.