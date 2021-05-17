Стали известный подробности наказания 17-летнего ставропольца за обман про стрельбу в школе

В Ставропольском крае на студента завели уголовное дело за слухи о стрельбе в школе Фото: Василий Вахрин

"КП-Северный Кавказ" стали известны подробности дела 17-летнего студента Кисловодского медицинского колледжа, который напугал одногруппников и руководство сообщением о скором расстреле в школе. Источник, знакомый с материалами дела, предоставил оперативную информацию.

- Завтра в колледже будет стрельба! - написал он в WhatsApp.

Шутку не оценили и вызвали полицию. Сотрудники проверили подлинность сообщения и провели разъяснительную беседу со студентами. Против парня возбудили уголовное дело по статье "заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Наказанием за такое преступление может стать штраф до двухсот тысяч рублей.

Сам студент заявил, что хотел таким образом проверить оперативность реагирования системы безопасности. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров прокомментировал инцидент.

- Что же, можно поздравить "исследователя". Результат он получил очевидный - уголовное разбирательство. Надеюсь, этот пример запомнится другим возможным "экспериментаторам". С такими вещами не шутят. Подумайте лишний раз о себе и о родителях, - заявил глава региона.

Ранее "Комсомолка" писала, что после трагедии в Казани во всех школах Ставрополья проведут комплексную проверку безопасности. Владимиров поручил до 25 мая также завершить проверку уровня безопасности всех мест детского отдыха.