Поиски Забитова Мухаммада в Дагестане: последние новости на 18 мая

В поисках участвуют не только жители Дагестана. Фото: ГУ МВД по РД

Забитов Мухаммад, 3-летний мальчик из поселка Аэродром Хасавюртовского района. Пропал при загадочных обстоятельствах еще 8 мая, не оставив никаких зацепок для поиска.

К розыску моментально подключились десятки добровольцев отряда «ЛизаАлерт», триста сотрудников МВД, кинологи, больше шестидесяти спасателей МЧС и четырехсот местных жителей, откликнувшихся на чужую беду.

Служебная собака взяла след Мухаммада и пришла по нему к берегу реки Ярыксу. Там она села. А это значит, что след, к большому сожалению, оборвался. Последние новости, увы, неутешительные.

С того дня все силы и средства так и брошены на поиски: ищут с неба, ищут в воде, ищут больше тысячи человек, включая специалистов из Москвы. Приехали помочь жители соседних республик.

Следователи СУ СКР по Республике Дагестан по факту безызвестного исчезновения ребенка расследуют уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство».

Фото: ГУ МВД по РД

По состоянию на 18 мая, как рассказали «КП-Северный Кавказ» в местной полиции, никаких зацепок найти не удалось. Остается только верить в лучшее и стараться дальше, отметили в ведомстве.

Если вы обладаете какой-либо информацией о пропавшем мальчике, позвоните на горячую линию 8-800-700-54-52.

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