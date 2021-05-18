"Ахмат" наказали за злоупотребление громкой связью в поддержку клуба

Нарушение случилось в матче со "Спартаком". Фото: spartak.com

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС наказал "Ахмат" за злоупотребление громкой связью в поддержку клуба. Грозненцы без скандалов с системой оповещения провели почти весь турнир, но сорвались в последнем туре.

- По ходу сезона не использовалась, но в последнем матче сезона это случилось - диктор использовал систему оповещения для поддержки команды, "Ахмату" (назначен) штраф в 20 тысяч рублей, - сказал на встрече с журналистами Артур Григорьянц. Отмечается, что оскорбительных фраз диктор не высказывал. Только переусердствовал с поддержкой команды, что противоречит правилам - диктор не должен поддерживать какую-либо сторону по громкой связи. В частности, после победного для "Ахмата" первого тайма диктор просил болельщиков поддержать хозяев.

К слову, в последнем туре "Ахмат" встречался с московским "Спартаком". Игра закончилась с ничейным счетом - 2:2. Москвичи по итогу сезона заняли второе место, а грозненцы - 11 место.

"СУДЬЯ ПРОДАЖНАЯ"

Первый крупный скандал с выкриком на стадионе в Грозном произошел в далеком 2013 году. Рамзан Кадыров после удаления Ризвана Уциева на 87-й минуте матча "Терека" с "Рубином" добрался до микрофона: "Судья ты продажная!"

- Игра была просто ужасной из-за предвзятости судьи! - написал Кадыров. - Вторая желтая карточка Уциеву была беспричинной, а еще неназначенный пенальти! Судья сделал все, чтобы изменить ход игры. Я буду добиваться тщательного расследования его действий. Извиняюсь перед всем футбольным миром за то, что сказал сгоряча. Но не перед арбитром. Имя "продажный" он заслужил. Это уже не первая ситуация. Пусть знает, что грозненский "Терек" - за честный, а не продажный футбол!

За такое поступок "Терек" (название "Ахмата" в 2013 году) наказали штрафом в 100 тысяч и одним матчем без зрителей.

"СУДЬЯ - КОЗЕЛ"

Спустя шесть лет, в августе 2019 года, история повторилась. Но с участием бывшим пресс-секретарем «Ахмат-Арены» Ризваном Эдильсультановым.

- Я из-за этой глупой ошибки лишился своей работы, которую я безумно любил. Раз я говорю, что осознаю ошибку, значит понимаю, что был не прав. Хочу извиниться перед арбитром как перед человеком. Я виноват, что оскорбил человека. Но арбитр вчера был явно не настроен судить честно, - говорил Эдильсультанов.

"Ахмат" заплатил за такую выходку 150 тысяч рублей.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ

"Ахмат" наказывали за нарушения в системе оповещения семь раз за всю историю выступления в Премьер-лиге.

ДРУГОЙ СКАНДАЛ

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