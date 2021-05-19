Появилось видео песчаной бури в Дагестане: ветер гнет деревья и засыпает улицы песком

Пыльная буря преодолела Астрахань и направилась на Дагестан. Фото: группа "Голос Дагестана" Фото: СОЦСЕТИ

19 мая в Дагестан пришла сильная песчаная буря, которая прокатилась от Кизляра до Махачкалы, а оттуда на юг до Дербента. Такого природного катаклизма не было уже давно. Местные жители очень удивились резкой смене погоды, ведь совсем недавно над республикой светило солнце.

Паблики в социальных сетях наполнились фото и видео с места событий. Однако в МЧС просят соблюдать спокойствие и не выходить на улицу без надобности. Причиной бури стал ураганный ветер до 20 метров в секунду. Он поднял пыль в воздух, которая застелила горизонт.

Буря пришла с Калмыкии и сильно коснулась Астрахани. "Комсомолка" писала, что из-за ветра в городе начали падать деревья, баннеры, ограждения и т.д. Большинство местных жителей укрылись в квартирах, чтобы переждать непогоду.

По сообщениям МЧС, под отключение света попало более 300 частных домовладений, а также 15 многоквартирных жилых домов, всего без электроэнергии находится около 4 тысячи жителей. В работе задействовано 40 бригад (это 50 единиц техники и 138 человек).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Песчаная буря в Дагестане 19 мая 2021 года: тьма за секунду накрыла несколько городов республики

"КП" собрала самые яркие видео песчаной бури в Дагестане 19 мая 2021 года (подробнее).