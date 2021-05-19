Причина песчаной бури в Дагестане: из-за жары сместились воздушные массы и принесли тонны пыли

МЧС Дагестана назвало причину пыльной бури Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ГУ МЧС России по Республике Дагестан назвали причину песчаной бури в Дагестане 19 мая. Ураганный ветер с пылью обрушился сначала на Кизляр, а затем достиг Махачкалы. По прогнозам синоптиков, дальше ветер двинется на юг к Дербенту.

- С 15:00 часов по Республике Дагестан проходит холодный северо-западный фронт, и ввиду того, что температура воздуха достигла достаточно высоких температур произошло смещение воздушных масс. В течение 1,5-2 часов ветер стихнет. Происшествий, связанных с данным природным явлением нет. Просим жителей республики сохранять спокойствие! - сказано в сообщении ведомства.

Сейчас порывы ветра достигают 18 метров в секунду, что в пределах нормы. Нет причин вводить ЧС в регионе, потому что непогода не стала причиной каких-либо происшествий.

Также сотрудники МЧС дали рекомендации для обеспечения безопасности себя и окружающих:

- закрыть окна, двери, ставни, вентиляцию;

- подготовить запас воды и еды на случай нарушения работы коммунальных сетей, также подготовить медикаменты;

- очистить балконы и крыши от лишних предметов, которые может унести ветер;

- перекрыть газ, потушить огонь в печах и каминах;

- если вы на улице, отойдите от легко разрушаемых построек, ЛЭП, деревьев и т.д.

Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" собрала самые яркие видео песчаной бури с социальных сетей.

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Жители республики делятся кадрами с места событий, а спасатели просят сохранять спокойствие (подробнее).