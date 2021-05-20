Ипотека на Ставрополье сохраняет особую востребованность у населения

Благодаря программе льготной ипотеки в крае стало больше счастливых новоселов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным оператора госпрограммы АО ДОМ.РФ, ставропольцам с начала действия федеральной программы по март текущего года выдано 2,8 тысячи таких кредитов. И банки продолжают фиксировать спрос на льготные жилищные займы - наблюдается поступательный рост количества сделок перед завершением программы льготной ипотеки на новостройки. Напомним, она стартовала в апреле 2020 года в рамках антикризисных мер и по решению Президента Российской Федерации была продлена до 1 июля текущего года.

В отличие от ранее запущенных в стране адресных программ господдержки в этом случае воспользоваться льготными кредитами на жилье может любой гражданин России. Кредит на покупку жилья оформляется сроком на 20 лет под ставку не выше 6,5% годовых с минимальным первоначальным взносом 15 процентов. Купить в рамках такого кредита можно исключительно квартиру на первичном рынке. Сумма займа для жителей российских регионов составляет до 6 миллионов рублей.

- У желающих воспользоваться этими условиями еще есть достаточное время на оформление кредита и подбор жилья, - говорит координатор работ по реализации программы повышения финансовой грамотности на территории Ставрополья Надежда Герасименко. - Популярность этой программы неудивительна. Кто-то наконец получил возможность решить насущный квартирный вопрос. Других привлекает инвестиционный аспект, ведь недвижимость в сознании населения является традиционно самым понятным и доступным активом для сохранения средств. Потому в период экономической неопределенности люди сконцентрировали внимание на рынке недвижимости.

Добавим, что льготная программа стала одним из ключевых драйверов жилищного кредитования. В целом за первый квартал 2021 года банки Ставропольского края выдали жителям региона 11,8 млрд рублей ипотечных кредитов, что в 1,5 раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Количество заключенных в первом квартале договоров (более 5 тысяч) выросло более чем на 35% по сравнению с январем-мартом 2020 года, фиксирует Банк России.

Вместе с тем в Региональном центре финансовой грамотности напоминают, что для успешного погашения ипотеки важно честно оценить свою платежеспособность. Важно, чтобы ваш доход был стабильным, и его должно хватать на ежемесячный платеж по кредиту. При этом у вас должны оставаться средства на другие обязательные расходы. Хорошо, когда ипотечный платеж составляет не более трети вашего ежемесячного дохода.

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