Сотрудники «Сигнала» в честь полувекового юбилея высадили в Ставрополе зеленую аллею

Фото: пресс-служба ПАО "Сигнал".

В этом году ставропольский радиозавод «Сигнал» празднует юбилей. Ровно 50 лет назад было начато строительство завода как предприятия военно-промышленного комплекса страны.

В мае 1971 года были забиты четыре колышка, обозначившие границы масштабной стройплощадки. Спустя два года завод выпустил первую партию нестандартной продукции, перечень которой ежегодно расширялся - от товаров гражданского применения до уникальных высокотехнологичных комплексов оборонного назначения.

Сейчас ПАО Ставропольский радиозавод «Сигнал» - один из основных изготовителей в стране станций радиоэлектронного противодействия в составе АО «Концерн Радиоэлектронные технологии». В течение десятилетий серийный завод успешно сотрудничает с ведущими авиастроительными компаниями России и с зарубежными партнерами в производстве и поставке радиоэлектронного оборудования. Сейчас на предприятии трудятся около 1800 сотрудников, и почти половина коллектива - молодые перспективные специалисты.

В честь пятидесятилетия основания радиозавода сотрудники «Сигнала» во главе с генеральным директором Андреем Кочергой заложили зеленую аллею на новой улице Ставрополя - проспекте Российском.

Фото: пресс-служба ПАО "Сигнал",

- Нам очень хотелось, чтобы празднование юбилея стало знаковым и сохранилось не только в памяти коллектива, поэтому мы приняли решение внести небольшой вклад в развитие нашего города, - рассказывает Андрей Кочерга, генеральный директор радиозавода «Сигнал». - Инициативу высадить аллею, в тени которой смогут отдыхать горожане, поддержали в администрации Ставрополя. Нам предложили на выбор несколько мест, и мы остановились на проспекте Российском. В честь 50-летия завода мы высадили 50 молодых деревьев - лип и елей.

Высаживали пушистые ели и молоденькие липы сотрудники «Сигнала» под чутким руководством специалистов «Горзеленстроя» - профессионалов своего дела. Главные озеленители Ставрополя предварительно провели для коллектива радиозавода инструктаж, и после этого специалисты в форменной одежде вооружились лопатами и приступили к делу.

Фото: пресс-служба ПАО "Сигнал".

Стоит отметить, что день выдался ненастным, но налетевший ветер никак не помешал планам «Сигнала». Более того, некоторые сотрудники прервали отпуск, взяли с собой детей и с удовольствием приняли участие в озеленении аллеи.

- Идея высадки аллеи пришлась по душе всему коллективу, - говорит Андрей Викторович. - Думаю, если бы предприятию исполнялось 1800 лет, то мы бы деревья сажали всем нашим большим трудовым составом. - С погодой нам не очень повезло, но нам не привыкать работать на благо государства, невзирая на трудности!

С очередной нестандартной задачей специалисты «Сигнала» справились на удивление быстро - слаженная работа коллектива видна сразу. Аллея на Российском заметно преобразилась, и уже через пару лет здесь, в тени густой листвы, смогут отдыхать ставропольцы.

Фото: пресс-служба ПАО "Сигнал".

КСТАТИ

Участие в высадке аллеи с воодушевлением приняли не только люди. Специалистам как мог помогал бездомный щенок. Он радостно вилял хвостом, бегал от дерева к дереву и всячески привлекал к себе внимание, бурно реагируя на добрые слова и ласку. Дети сотрудников тут же разглядели в пушистом четвероногом друга.

Пес очаровал всех, без исключения, участников мероприятия, и бросить бездомную собаку коллектив не смог. Сотрудники радиозавода посовещались и обратились к директору с просьбой забрать пса с собой на завод. Заручившись поддержкой руководства, коллектив тут же решил, где будет жить питомец.

- Несколько дней щенок пробудет у нас на территории радиозавода. А потом мы отвезем его на одну из заводских баз, где он всегда будет под присмотром людей, накормлен и обласкан, - рассказали «КП» сотрудники завода. Над кличкой долго не думали. Назвали пса... Сигналом. Так любознательная дворняга не только стала частью дружного коллектива, но и обрела кров.