Бесплатно раздавал казенную землю: экс-мэр Избербаша пойдет под очередной суд в Дагестане

Абдулмеджид Сулейманов. Фото: пресс-служба администрации Избербаша Фото: материалы пресс-служб

Прокуратура Республики Дагестан сообщила, что бывший глава города Избербаш Абдулмеджид Сулейманов снова предстанет перед судом за раздачу муниципальной земли. Он обвиняется в превышение и злоупотреблении должностными полномочиями.

Будучи мэром города, Сулейманов просто отдал в собственность 12 участков городско земли. Конечно, это было сделано в обход закона, ведь получатели "подарков" не имели никаких прав на эти территории.

- В результате противоправных действий муниципальному образованию причинен ущерб в сумме более 1 млн. рублей. Уголовное дело прокуратурой направлено в Избербашский городской суд для рассмотрения по существу, - сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

Прежде чем суд вынесет приговор, бывший градоначальник должен заплатить штраф в размере причиненного ущерба городу.

Примечательно, что это не первый "широкий жест" Сулейманова. В 2020 году его осудили на три года условно за то, что он передал в собственность женщине квартиру площадью 110 квадратных метров в Избербаше. Стоимость жилища - больше двух миллионов рублей. Женщина решила перепродать квартиру по пониженной цене - за 1,2 миллиона.

Но и это не все: Сулейманов одобрил незаконную постройку восьмиэтажного дома около городской больницы. За это он тоже пошел под суд. Кроме того, прокуратура установила, что в 2018 году администрацией Избербаша этому же застройщику было дополнительно незаконно предоставлен земельный участок рядом со стройкой.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

"КП-Северный Кавказ" писала, что экс-мэр Каспийска Джамалудин Омаров оказался в суде за разбазаривание городской земли. В 2010-2011 годах с его легкой руки были подготовлены и подписаны документы на незаконную передачу двух земельных участков. Для начала их арендовали, при чем задним числом, якобы в 2000 и 2002 годах.

- Незаконными действиями обвиняемого бюджету муниципального образования причинен ущерб на сумму около 6 миллионов рублей. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Республике Дагестан.

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