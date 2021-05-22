В Кабардино-Балкарии град размером с мячик для гольфа пробил крыши домов

Фото с места: podslushano_nalchik

В селе Каменномостское (Кабардино-Балкария) прошел град размером с мячик для гольфа. Об этом сообщает пользователи социальных сетей.

Фото с места: podslushano_nalchik

Непогода началась после 16 часов и продлилась недолго. Но за это время град успел побить машины и изрешетить ветхие крыши.

О пострадавших в ЧП не сообщается, ущерб от стихии не оценен. Официальных комментариев по теме пока не поступало.

Отметим, что жителей Кабардино-Балкарии предупреждали о приближении непогоды. Согласно данным синоптиков, в республике ожидались шквалистый ветер до 25 метров в секунду, ливень, гроза и град. Возможен подъем воды в устьях рек. Непогода продолжится, как минимум, до 23 мая.

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