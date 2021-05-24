Пожар охватил многоэтажный дом в Кабардино-Балкарии

Загорелась квартира на 7 этаже Фото: СОЦСЕТИ

В Кабардино-Балкарии 24 мая пожар охватил девятиэтажный дом в Нальчике на улице Кабардинская. Происшествие сняли на видео очевидцы:

Как рассказали «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе ГУ МЧС по республике, в 8:41 утра в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что загорелась квартира на 7 этаже площадью 65 квадратных метров.

- В результате пожара пострадавших нет, были эвакуированы 50 человек и спасено 12 жителей, - комментируют в экстренной службе региона.

На данный момент пожар ликвидирован. Благодаря оперативным и слаженным действиям сотрудников МЧС удалось не допустить распространение огня на соседние квартиры.

В тушении участвовали 24 человека и 6 единиц техники. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

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