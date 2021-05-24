«Шайтан попутал горянку»: дагестанскую блогершу затравили после съемки в клипе Манижи на «Евровидении- 2021»

«Russian woman — это женщина, способная собрать мир из пепла», — поделилась мнением Марьям

Певица Манижа, которая представила Россию на «Евровидении-2021» с песней «Русская женщина», создала необычный инстаграм-проект. В нем поучаствовали женщины, которых можно было увидеть на большом экране за спиной артистки во время ее выступления в Роттердаме.

Так, среди них были актриса Чулпан Хаматова, певица Татьяна Буланова, учредитель фонда «Вера» Нюта Федермессер, а также дагестанский блогер, правозащитница, автор книги о жертвах насилия на Кавказе Марьям Алиева.

В клипе поучаствовали женщины, которых можно было увидеть на большом экране за спиной артистки во время ее выступления в Роттердаме

— «Russian woman — это женщина, способная собрать мир из пепла», — поделилась мнением Марьям. И «по классике жанра», тут же нашлись хейтеры, которые решили, что блогер тем самым «опозорила Дагестан»:

— Да наставит ее Аллаh. Просто ужас, как она орет. Где твоя скромность, сестра. Когда вы все перестанете подражать другой культуре. Аллаh возвысил вас Исламской культурой, а вы этого не цените (орфография и пунктуация автора сохранены), — пишет в комментариях к клипу в Инстаграме пользователь сети;

— Нам еще чуть - чуть осталось, поднажмите да, мы на дне нам еще чуть - чуть нужно, под дно провалится (орфография и пунктуация автора сохранены), — комментирует другой;

— Шайтан попутал «горянку», — пишет еще один сторонник «моральных ценностей» из Северного Кавказа.

— Полное противоречие шариату, абсолютное противоречие Сунне, противоречие даже элементарным основам ислама. И вы еще смеетесь и радуетесь комплиментам о внешности? Клянусь, от вас гораздо больше вреда, чем пользы. Надеюсь, сестры очнутся, вернутся к религии и будут думать прежде, чем бегать за такой как вы (орфография и пунктуация автора сохранены), — пишет другой комментатор.

Девушка носит хиджаб и всегда с огромной благодарностью относится к тем, кто уважает ее выбор Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

— Самое смешное - эти люди говорят, якобы я позорю республику и из-за меня о республике будут плохо думать, хотя плохо думают, как раз из-за комментов. Телефон со вчерашнего дня обрывают журналисты, кидают скрины комментов и говорят о том, что не знали, что у нас настолько с людьми все плохо и просят прокомментировать ситуацию. Ну все, мне еще готовиться к международной конференции, - комментирует Марьям.

Ранее блогера Марьям затравили за защиту туристов без хиджабов. Так, Алиева стала жертвой настоящей травли после заявлений о том, что на пляжах можно ходить в купальниках. А самим дагестанцам лучше последить за исполнением традиций их ярыми защитниками.

Блогерша уже привыкла к резким комментариям тех, кто считает, что «Марьям – главная беда Дагестана» Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

— Мне бы хотелось, чтобы ребята подходили не к туристам, а к нашим парням на Родопском бульваре [в Махачкале], которые плюются во все стороны, орут матом и свистят девушкам и объясняли им, что это не соответствует нашему менталитету, — пишет блогерша.

Сама Марьям Алиева — мусульманка. Девушка носит хиджаб и всегда с огромной благодарностью относится к тем, кто уважает ее выбор. Поэтому блогерша уверена, что жители республики также должны проявлять терпимость к выбору гостей региона.

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