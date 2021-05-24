В Ингушетии запретили криптовалюту из-за запущенности местных огородов

Муфтий Республики Ингушетия Магомед Хаштыров. Фото: стоп-кадр видео одного из обращений Хаштырова

24 мая глава Духовного управления мусульман Ингушетии, муфтий Магомед Хаштыров призвал всех верующих в Аллаха отказаться от использования криптовалюты и в частности биткоинов. По его словам, это легкие деньги, которые не имеют физической формы. А легкие деньги всегда ведут к беде.

Представители духовенства посовещались по этому вопросу и вместе с экономистами выпустили фетву (авторитетное заключение в рамках шариата). В документе указано, что криптовалюта нарушает нормы мусульманского права и не должна использоваться в Ингушетии. По словам муфтия, верующим лучше заниматься собственными садами и огородами, а не думать о виртуальном обогащении.

- Криптовалюта - это компьютерная программа. То есть это не обычная торговля, например, на рынке, не обмен товарами, что мусульманину не запрещено. Легкие, ничем не подкрепленные деньги, они никогда не приносят благо. В то же время наши огороды запущены, заросли бурьяном. Об этом мы должны думать, а не о виртуальных деньгах, - цитирует газета "Ингушетия" Магомеда Хаштырова.

Также он отметил, что совместный труд сплочает людей, а виртуальный - рассоривает. Он поделился историей о том, как к нему "на суд" приходили разругавшиеся граждане республики. Один починил компьютер, а второй расплатился биткоинами, но не в полном объеме. Хаштыров посчитал это отправной точкой большой розни.

- Криптовалюта - пока еще и не деньги, и не товар. Когда она будет общедоступным, законодательно принятым платежным средством с государственной гарантией, тогда можно говорить о деньгах, но не сегодня, - резюмировал муфтий.

Отметим, что разговор о негативной сущности криптовалюты среди местного духовенства начался еще в апреле 2021 года.

Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала о смерти муфтия Ингушетии Абдурахмана Мартазанова после заражения коронавирусом. После на его место встал Магомед Хаштыров.

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