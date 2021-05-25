Заботиться о будущем: ГК «ЮгСтройИнвест» продвигает принципы социальной ответственности

Многие построенные ЮСИ здания стали украшением города.

Социальное предпринимательство - тренд новой России

В нашей стране термин «социально ответственный бизнес» начал широко применяться около 15 лет назад. Это не модные слова, хотя сейчас их часто эксплуатируют в целях пропаганды.

Отечественный социально ответственный бизнес - явление сравнительно молодое. Когда-то профсоюзы брали на себя функцию по обеспечению социального благополучия работников. А 25 лет назад бизнес просто не знал, как работать. Еще действовали советские законы, запрещающие всякую предпринимательскую деятельность. Новая законодательная база только начинала формироваться. До разработки правил и постановлений, которые способствовали бы цивилизованному ведению бизнеса, было далеко.

Законотворчество начало развиваться с момента окончательного становления государства с рыночной экономикой. Постепенно в обиход вошло понятие «социально ориентированный бизнес». Что это означает? Прежде всего, забота о сотрудниках. Каждой организации нужны высококлассные специалисты. Важно также, чтобы профессионал прочно закрепился на предприятии, не был «временщиком». Для этого ему необходимо своевременно выплачивать заработную плату, давать отпуск, создать безопасные условия труда, оплачивать больничные листы, помогать решать социальные вопросы семьи, мотивировать на профессиональный рост.

И это в начале нулевых, в то время, когда многие организации остались без заказов, без денег, и брать их было неоткуда. Приходилось изыскивать способы удержать кадры. И тот, кто в этот период организовал и развивал свой бизнес, должен был быть гибким, активным управленцем, чтобы не опасаться работать с банками, брать кредиты под будущие проекты, просить помощи у партнеров. ОБЯЗАН был выстоять, чтобы все сотрудники чувствовали стабильность, взаимопомощь и поддержку.

Социальная ответственность и пандемия

Когда мы говорим о социально ориентированном бизнесе в нашей стране, то, в первую очередь, подразумеваем не только зарплату, но и обязательные выплаты за каждого сотрудника в Пенсионный Фонд, в фонд Социального страхования, выплаты НДФЛ. Согласитесь, не каждый человек привык это делать самостоятельно. Мы живем в России, а не на Западе, где каждый отвечает сам за себя, делает страховые и налоговые выплаты. Наша христианская мораль предписывает: если пригласил человека на работу, то взял за него ответственность, а значит, должен продумать за сотрудника каждый шаг.

Генеральный директор группы компаний «ЮгСтройИнвест» Юрий Иванов.

- Лично сам убежден в том, что для работающего человека необходимо расширять социальные гарантии, - говорит генеральный директор группы компаний «ЮгСтройИнвест» Юрий Иванов. - Это доказала и ситуация с пандемией. Как можно было оставить рабочих и их семьи? В 2020 году группа компаний «ЮгСтройИнвест» была занесена в список системообразующих предприятий России. Мы не останавливали стройки, давали возможность сотрудникам заработать, поддержать семьи. Известно, что в строительстве заработные платы выше. Создали штаб по профилактике коронавируса, соблюдали все рекомендации и предписания: клиентам и работникам выдавали маски, перчатки, измеряли температуру при входе, дезинфицировали помещения.

Растить кадры с юных лет

По мере развития бизнеса, к любому руководителю приходит осознание, что никто не подготовит кадры так, как необходимо для созданного тобой производства. Если ты сам не будешь решать вопросы подготовки и стимулировать профессиональный рост своих сотрудников, то никто это не сделает. Необходимы премии и поощрения, конкурсы профмастерства.

В этом направлении «ЮгСтройИнвест» тесно сотрудничает и с Саморегулируемой региональной организацией строителей Северного Кавказа, помогая в организации и проведении таких конкурсов. А лучше начинать растить современных профессионалов с самого раннего детства, со школьной скамьи, с колледжей и техникумов, в вузе.

- Мы начали с малого. В 2013 году в рамках государственно-частного партнерства «ЮгСтройИнвест» построил детский сад «Юсишка» в «Перспективном». Потом был второй садик, третий, пятый. И две современные школы на 1000 и 1500 учеников, - рассказывает Юрий Иванов. - Мы их не только построили, но и оснастили высокотехнологичным учебным оборудованием. Передали муниципалитету, однако не оставляем их без должного внимания. Помогаем, интересуемся программами, содержанием обучения. Практически взяли шефство. И сами рады тому, что приобретаем опыт, который позволит и дальше строить не только детские сады и школы, но и в том числе средние специальные учебные заведения с современным оборудованием, способствовать росту молодых кадров.

Жизнь не стоит на месте. Кто нам подарит новые технологии, так необходимые для современного производства? Конечно же, думающие, изобретательные люди.

Рядом с жилыми домами ЮСИ обустраивает красивые современные детские площадки.

Руководитель «ЮгСтройИнвест» уверен, что из детворы, которая растет и учится в детских садах и школах, построенных компанией, вырастут и прекрасные рабочие, и замечательные инженеры, и творческие изобретатели, и думающие менеджеры и управленцы.

- В группе компаний есть множество задумок, как объединить социально ориентированный бизнес, чтобы всем вместе вдохнуть новую жизнь в научные кадры, помочь тем, кто хочет совершенствовать себя в той или иной профессиональной деятельности, - рассказывает Юрий Иванов. - Современная подача знаний молодежи несколько отстает от духа времени. Мы живем в период огромных информационных потоков, поглощении множества событий и фактов. Это необходимо учитывать. И необходимо строить образование на новой основе, соответствующей духу времени. В этом отношении предпринимательская жилка в бизнесе может придать государственной работе много новых импульсов, а бизнес должен помогать государству.