На Ставрополье школьники создают «умные переходы» и водородные зарядки для смартфонов

В "Кванториумах" ребятам предлагают увлекательные занятия по разным направлениям, в том числе по самым актуальным и перспективным.

Сегодня, по данным Навигатора дополнительного образования детей в Ставропольском крае, более 170 тысяч ребят в возрасте от 5 до 18 лет занимаются в 265 организациях дополнительного образования различной направленности - от творческих до спортивных. Почему же так важно допообразование для детей, и как эта система развивается в крае?

Путь к успеху и счастью

И педагоги, и специалисты в области личностного роста единодушны во мнении, что главная задача любых занятий в системе дополнительного образования - это развитие, физическое, творческое, эмоциональное. - Дополнительное образование способствует реализации талантов, которыми ребенок обладает с рождения, а также появлению у него новых способностей, - считает детский психолог Ирина Томашева. - У каждого человека есть потенциал, который очень важно раскрыть и развить - для лучшего понимания себя, осознания, что нравится. Это в дальнейшем поможет в выборе профессии, творческой реализации, достижении успеха, позволит чувствовать себя полезным, счастливым, здоровым.

По мнению психологов и педагогов, дополнительное образование отлично справляется и с решением определенных воспитательных задач - что очень важно, происходит это без нравоучений. В кружках, секциях, объединениях образуется небольшой коллектив единомышленников, где желание к самовыражению уважают, а любое проявление самостоятельности, творчества и активности всячески поощряют и стимулируют.

Кроме того, как считают специалисты, допобразование - это профилактика асоциального поведения детей и подростков. Ребята в свободное время не слоняются без дела, не маются со скуки. Мальчики и девочки, занимающиеся в кружках, различных студиях, центрах, в том числе очень востребованных сегодня, научно-технологических, лучше адаптированы к жизни в социуме, чувствуют себя увереннее - они знают, чего хотят и что могут предложить обществу, говорят в краевом минобре.

Будущее создается сегодня

На развитие дополнительного образования на Ставрополье направлен региональный проект «Успех каждого ребенка», реализуемый в рамках национального проекта «Образование».

- В первую очередь он нацелен на создание базовой современной инфраструктуры, новых подходов к тому, чтобы дать как можно больше возможностей каждому ребенку для развития, - поясняют в министерстве образования СК. - Например, важной составной частью проекта является открытие современных инфраструктурных учреждений, таких как IT-кубы, где дети изучают основы программирования, информационных технологий.

Очень популярны у ставропольских школьников и у их родителей «Кванториумы». В крае на сегодняшний день успешно функционируют уже два детских технопарка - в Михайловске и Невинномысске. В них есть все условия, современные и комфортные, для творчества, научных исследований и изобретательства. Причем юные ломоносовы и кулибины занимаются разработками с расчетом на их практическое применение.

В «Кванториумах» ребятам предлагают увлекательные занятия по различным направлениям, в том числе по самым на сегодняшний день актуальным и перспективным. Школьники работают, например, над созданием сайтов, познают азы биотехнологии, проводят исследования в оснащенной современным оборудованием химической лаборатории, изучают картографию, процессы, происходящие в земной коре, получают навыки управления беспилотниками.

- Задача государства - создавать условия, чтобы ребенок, подросток мог увлечься и проявить свой талант, который в повседневности может раскрыться не всегда. Чем больше у нас будет «Кванториумов», тем больше на Ставрополье будет талантливых детей - тем успешнее и сильнее будет становиться наша страна, - подчеркнул губернатор Ставрополья Владимир Владимиров и пообещал, что сеть организаций дополнительного образования нового формата в крае будет расширяться.

Реализация регпроекта «Успех каждого ребенка» - в числе приоритетных задач министерства образования СК. Вызовы времени требуют постоянного обновления, развития, для этого нужны современные учреждения, в том числе в сфере дополнительного образования.

- Правительство Ставропольского края участвует в реализации регионального проекта, в первую очередь финансируя его реализацию, - говорит Диана Рудьева, замминистра образования края. - Детские технопарки, в которых ребята занимаются бесплатно, спортивная инфраструктура требуют софинансирования из регионального бюджета. В этом году на мероприятия в рамках этого регионального проекта будет направлено более 470 тысяч рублей из краевого бюджета.

Равные возможности

Получать услуги дополнительного образования может теперь любой ребенок - живет ли он городе или небольшом поселке, здоров ли он, или его физические возможности ограничены. Учреждения дополнительного образования в крае оснащаются не только современным оборудованием и различным инвентарем, но и соответствующей инфраструктурой доступности - пандусами, специальными туалетными комнатами, подъемниками, приспособлениями для детей с нарушениями зрения. Все больше организаций дополнительного образования создают условия, где ребенок с ограниченными возможностями здоровья может заниматься любимым делом наравне с другими, посещая образовательное учреждение.

Постепенно улучшаются и условия для дополнительного образования детей, живущих в маленьких населенных пунктах, отдаленных уголках. Работа в этом направлении - важный приоритет, обозначенный в региональном проекте «Успех каждого ребенка». Сельские ребята занимаются в кружках и объединениях на базе местных школ и мобильного технопарка «Кванториум».

Кроме того, они могут раскрывать и реализовывать свои способности, обучаясь в различных заочных школах - к примеру, в экологической, малой технической академии, малой академии наук. Дети постоянно контактируют с педагогами, учеными, которые помогают им вести свои научные изыскания. И это приносит отличные результаты, отмеченные в том числе и на очень высоком уровне авторитетными экспертами.

ЗНАЙ НАШИХ!

Список достижений юных ставропольских дарований, раскрывающих свои таланты благодаря регпроекту, постоянно растет. Не так давно он пополнился успешным выступлением воспитанников невинномысского «Кванториума» на Всероссийском конкурсе научно-технического творчества учащихся «Юные техники ХХI века». Никита Комаров и Эмирхан Мирхазов стали лауреатами 1-й степени, а Елисей Бабадеев - лауреатом 2-й степени в номинации «Робототехника, автоматика и интеллектуальные системы» (младшая группа).

Воспитанники невинномысского технопарка показали хорошие результаты на конкурсе юных техников.

Никита придумал автомат для бесконтактной выдачи масок, а Эмирхан - обеззараживающую камеру, тоже бесконтактную, для дезинфекции предметов личного пользования. Обе разработки очень актуальны в пандемию.

А Елисей изобрел устройство для обслуживания теплообменного аппарата и объяснил, зачем оно нужно:

- Невинномысск - промышленный город. В нем есть заводы, использующие теплообменные аппараты. Важно регулярно проводить их обслуживание и ремонт. Эти аппараты бывают очень большими (около 15 метров в длину и более), чтобы провести плановый, текущий, средний или капитальный ремонт, необходимо разобрать теплообменный аппарат. А для этого нужны специальные устройства-помощники.

Отличились на конкурсе и другие воспитанники технопарка. Никита Чеботарев, Вероника и Арина Севериновы стали лауреатами 2-й степени в младшей возрастной группе в номинации «Техническое моделирование». Они создали комплекс бесконтактного управления переключением светофора на пешеходном переходе.

«Умный переход» будет оснащен световой дорожкой, которая меняет цвет при включении разных режимов светофора, а также звуковой индикацией для слабовидящих людей, что повысит безопасность пешехода при переходе дороги.

Радуют своими достижениями и юные ставропольские микробиологи. Ребята приняли участие в конкурсе, где нужно было провести микробиологический анализ воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения, определить концентрацию клеток микроорганизмов и предложить модификацию одной из изученных методик. По итогам испытаний команда Наноквантума «3D» - Виолетта Мазий, Юлия Зюзюкина и Полина Лазаренко - смогла провести исследование на высоком уровне и завоевать бронзу.

КСТАТИ

В детском технопарке Михайловска работает самый молодой в регионе наставник. Илье Сухареву всего 19 лет, но у него уже есть серьезные успехи в сфере альтернативной энергетики. Еще недавно он сам был воспитанником детского технопарка. Он - автор нескольких интересных разработок, среди которых, к примеру, «Слежение солнечной панели за солнцем».

Самый молодой в регионе наставник Илья Сухарев.

А одним из первых и сразу защищенных проектов Ильи стала портативная зарядка телефона с помощью водорода. Илья учится в Ставропольском региональном многопрофильном колледже по специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», курирует в качестве наставника молодежную научную команду «AUTEL», которая разрабатывает проект «Модель автомобиля на водороде», и преподает в технопарке по направлению «Энерджиквантум».

По словам Ильи, «по окончании курса дети будут уметь составлять схемы, электрические цепи, будут знать, как работает альтернативная энергия и как ее можно будет применить в любых областях».

«Я бы в сварщики пошел, пусть меня научат...»

Сегодня на Ставрополье большое внимание уделяют ранней профориентации детей - сразу после начальной школы. И в этом тоже помогает допообразование. В крае дети активно участвуют в работе реализуемых в рамках регпроекта «Успех каждого ребенка» интернет-проектов «Проектория», «Билет в будущее», которые знакомят школьников с профессиями. На онлайн-занятиях ребята проходят специальное тестирование, которое помогает им определиться с выбором профориентационного урока - реального, в конкретном учреждении профобразования.

- Школьники должны попробовать сделать что-то своими руками, - объясняют в краевом минобре. - Например, испечь хлеб. Они могут прийти в цех и понаблюдать за работой фрезеровщиков, сварщиков. Или посмотреть, как программист на компьютере разрабатывает программу. Систему ранней профориентации в крае минобразования развивает, сотрудничая с другими ведомствами - минпромом, минсельхозом. И, конечно, предприятиями, где для школьников регулярно устраивают ознакомительные экскурсии.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» на Ставрополье создают современные условия для занятий физической культурой и спортом в сельских общеобразовательных школах.

На средства регпроекта ремонтируют спортзалы, создают спортклубы по различным видам спорта. Успешно развивается сеть спортивных классов. В школах края уже действуют 87 спортивных классов по 25 видам спорта. Уже приведены в порядок 157 спортивных залов, и эта работа продолжается. До 2023 года при участии краевого бюджета ежегодно ремонтируют по 26 спортзалов и создадут по 26 спортклубов в сельских школах.

ВАЖНО!

Развитию допобразования способствует и региональный проект «Современная школа», на средства которого в 26 муниципалитетах края в 2019 - 2020 годах открыты 112 центров образования «Точка роста». В 2021 году на Ставрополье появится 54 таких образовательных центра. А всего в ближайшие три года планируется создание 161 центра образования естественнонаучной и технологической направленностей (в 2022-м году - 54, в 2023 году - 53).

Школьники из Предгорного округа стали победителями в одной из номинаций всероссийского конкурса.

- Все центры «Точка роста» функционируют как структурные подразделения школ, на базе которых они созданы. Оборудование центров предназначено как для организации образовательной деятельности в рамках реализации общеобразовательных программ, так и для ведения разноплановой кружковой работы, - говорит начальник отдела общего образования краевого министерства образования Ольга Чубова. - Спектр дополнительного образования очень широк. Это и лаборатории юных исследователей, и кружки в области робототехники, программирования, промышленного дизайна и многое другое. На сегодняшний день в центрах бесплатно обучаются более 40 000 детей.

Недавно команда ребят из поселка Ясная Поляна Предгорного округа, занимающихся програмированнием в образовательном центре «Точка роста», созданном на базе школы № 26, приняла участие в финале краевого этапа Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы», который проводится в рамках нацпроекта «Образование».

Артем Алексеев, Тимофей и Богдан Даудрихи стали победителями в одной из номинаций. Ребята создали автоматизированный школьный звонок, который запрограммирован в соответствии с расписанием уроков и может работать без участия человека. Звонок изготовлен с использованием конструктора. Его себестоимость составляет - не более 2000 рублей. Ребята рассказали, что готовы приступить к изготовлению такого школьного звонка и для других школ.