Как на Ставрополье помогают жителям, попавшим в сложную финансовую ситуацию

Развитие личных подсобных хозяйств - одно из самых востребованных направлений. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

«Помогли подняться»

Ставрополец Александр Лебедев успешно занимается разведением индеек в селе Обильном Георгиевского района. Благодаря личному подсобному хозяйству у семьи, в которой подрастают двое детей, сегодня есть возможность вести нормальную жизнь - «без излишеств, но на все необходимое хватает». Так было не всегда. Два года назад, когда глава семейства остался без работы, Лебедевы оказались в сложной жизненной ситуации.

- Мы тогда ждали рождения второго ребенка, супруга уходила в декретный отпуск, - рассказывает Александр. - Остались практически без средств к существованию. Искал работу, ломал голову, как семью прокормить... И тут от знакомых услышал про социальные контракты. Заинтересовался, начал искать информацию в интернете. Подумал, может, это действительно станет для нас решением. Обратился в местные органы соцзащиты.

Лебедев оказался подходящей кандидатурой для заключения социального контракта, соответствовал всем критериям для отбора, а для его семьи это стало единственной возможностью преодолеть кризис.

- Я хотел работать, - говорит он. - Заниматься разведением птицы, у меня уже был в этом опыт, раньше хозяйство держал, остались постройки - какая-никакая база. Нужны были деньги, чтобы подняться. Я составил подробный бизнес-план по созданию личного подсобного хозяйства. Мне выдали 100 тысяч рублей на три месяца. Причем никакой бумажной волокиты, оформляются документы достаточно просто. Но потом - строжайшая отчетность, по каждому пункту бизнес-плана. Что сделано, когда, что приобретено (птица, корма), сколько, почем, чеки, квитанции... - все четко и в срок. Все условия были выполнены, начало положено, сейчас стараемся идти дальше, развиваться. Социальный контракт стал для нашей семьи спасением.

Кстати, развитие личного подсобного хозяйства, говорят в министерстве труда и социальной защиты населения Ставрополья, - в нашем крае одно из наиболее востребованных направлений в рамках программы соцконтрактов. Его доля в 2020 году составляла почти 94 процента из общего числа заключенных в регионе социальных контрактов.

Одни ставропольцы, воспользовавшиеся этой формой соцподдержки, смогли приобрести сельскохозяйственных животных, домашнюю птицу, купить корма, отремонтировать помещения для их содержания. Другие - занялись растениеводством, приобрели материалы для обустройства и монтажа теплиц.

Все они при этом взяли на себя обязательства по ведению хозяйства и частичной реализации полученной продукции. А главное, выполнив их, смогли увеличить доходы своих семей и улучшить условия жизни. Кроме того, в прошлом году в крае заключили два соцконтракта на развитие индивидуальной предпринимательской деятельности: один - по пошиву одежды, второй - по установке газового оборудования.

Особая форма поддержки

- Социальный контракт - это одна из мер социальной поддержки, - объясняют в краевом министерстве соцзащиты. - В ее рамках можно получить пособие для прохождения профессиональной переподготовки, для начала индивидуальной предпринимательской деятельности или для ведения личного подсобного хозяйства. Предоставляется она малоимущим семьям и одиноким гражданам, чей доход (если речь идет о семье, то среднедушевой доход) по независящим от них причинам ниже прожиточного минимума. Помощь оказывается как в виде ежемесячной, так и в виде единовременной денежной выплаты (размер определяется органом социальной защиты населения).

Но, в отличие от пособия, деньги выдаются нуждающимся в них на определенных условиях. Ведь социальный контракт должен помочь людям перейти на самообеспечение. Он заключается с теми, кто действительно стремится и готов приложить определенные усилия и предпринять действия, чтобы преодолеть трудную жизненную ситуацию, в которой оказался.

Соцконтракт помогает открыть свое дело. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кроме того, для получения такого вида соцподдержки человек должен обладать профессиональными знаниями, умениями, навыками и опытом по выбранному направлению и иметь необходимые условия для того, чтобы заниматься выбранным видом деятельности.

Социальный контракт - это договор, в котором четко прописаны обязанности и ответственность сторон. Если вам дают денежные средства или предоставляют правовую, консультативную помощь, то вы должны выполнить определенные контрактом мероприятия: пройти, к примеру, обучение на курсах или открыть свое дело. Для каждой семьи разрабатывается программа социальной адаптации, которая должна помочь ей преодолеть черту бедности и приобрести постоянный самостоятельный источник дохода. Собственно, ради этого и заключают социальный контракт. И, конечно, если условия не будут соблюдаться, его расторгнут.

Малообеспеченные семьи с детьми, получившие помощь, в обязательном порядке сопровождаются патронажем органов социальной защиты населения. Для контроля за расходованием средств, выделенных на реализацию программы адаптации, заключившие соцконтракты жители края каждый месяц предоставляют отчеты о проведении намеченных мероприятий, а органы социальной защиты их затем проверяют, выезжая по месту жительства.

Социальный контракт, в отличие от других форм соцподдержки населению, дает возможность индивидуально подойти к проблеме каждой семьи, оказавшейся в кризисной ситуации. И, что очень важно, люди, привыкшие жить на пособия, за счет госпомощи, перестают чувствовать себя иждивенцами. Но, конечно, самый главный результат, которого удается достичь благодаря соцконтрактам, - улучшение материального положения. Более половины из участников программы, по данным минсоцзащиты Ставрополья, перестали относиться к категории малообеспеченных.

Максимальный размер - 250 тысяч рублей

- В этом году система социальных контрактов в крае может получить беспрецедентный охват, - сказал губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. На ее развитие в 2021 году краю выделено более 600 миллионов рублей. Это позволило значительно увеличить не только количество получателей этой формы соцподдержки, но и размер предоставляемых им пособий - теперь по социальному контракту можно получить единовременно до 250 тысяч рублей, что в 2,5 раза больше, чем в прошлом и позапрошлом годах.

Владимир Владимиров и Елена Мамонтова обсуждают актуальные вопросы социальной политики. Фото: сайт губернатора СК.

Как уточнила министр труда и социальной защиты населения края Елена Мамонтова, в планах на 2021 год - заключить социальные контракты с более чем 6000 семей или одиноко проживающих ставропольцев. Для сравнения - с 2014 по 2020 год в крае было заключено 769 социальных контрактов на общую сумму около 45 миллионов рублей.

Среди районов Ставрополья, где работа по заключению социальных контрактов ведется особенно активно, - Благодарненский, Изобильненский и Минераловодский городские округа, Андроповский и Апанасенковский муниципальные округа, города Невинномысск и Ставрополь.

Глав остальных районов губернатор призвал работу в этом усилить, активнее информировать жителей об этой эффективной мере поддержки. - Благодаря системе соцконтрактов у нас есть возможность помочь очень многим, и ставропольцы должны получить эту помощь, - отметил Владимир Владимиров.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В 2019 году в крае было заключено 95 социальных контрактов с семьями с детьми на общую сумму 4,75 млн рублей, выделенных из краевого бюджета, в 2020-м заключено 279 социальных контрактов на сумму 20 миллионов. О том, что эта мера социальной поддержки действительно эффективна, говорят, например, такие цифры: среднедушевой доход ставропольских семей до заключения социального контракта в среднем составлял примерно 4930 рублей, а после окончания действия социального контракта - 9257 руб.

НАША СПРАВКА

Государственная социальная помощь на основании социального контракта малоимущим семьям и одиноко проживающим гражданам, проживающим на территории Ставропольского края, предоставляется на территории Ставропольского края с 2014 года в соответствии с Законом Ставропольского края от 19 ноября 2007 г. № 56-кз «О государственной социальной помощи населению в Ставропольском крае» и постановлением правительства Ставропольского края от 29 января 2014 г. № 19-п «Об утверждении Порядка оказания государственной социальной помощи населению Ставропольского края на основании социального контракта». В 2019 - 2020 годах мероприятия по оказанию семьям с детьми государственной социальной помощи на основании социального контракта осуществлялись в рамках реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей на территории Ставропольского края», входящего в состав национального проекта «Демография».

ЕСТЬ ВОПРОСЫ - ОТВЕЧАЕТ МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦЗАЩИТЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

1.Что подразумевается под «независящими причинами»?

- наличие нетрудоспособных членов семьи при отсутствии других трудоспособных членов семьи, которые обязаны их содержать в соответствии с законодательством, а также когда трудоспособные члены семьи признаны безработными или обучаются в школе, колледже или вузе или не работают в связи с уходом за членом семьи (ребенком до достижения им возраста трех лет; ребенком-инвалидом, или инвалидом I группы, или членом семьи, нуждающимся по заключению медучреждения в постоянном постороннем уходе либо достигшим возраста 80 лет);

- длительное лечение (более двух месяцев подряд, подтверждаемое документом медучреждения);

- наличие в семье трех и более несовершеннолетних детей;

-наличие инвалидности;

- получение пенсии за выслугу лет независимо от возраста; - беременность при сроке свыше 30 недель.

2. Куда обращаться для заключения соцконтракта?

В органы социальной защиты населения, центры занятости или центры социального обслуживания населения по месту жительства.

3. Как можно потратить средства в рамках соцконтракта?

Деньги, полученные в рамках соцконтракта, можно потратить на поиск работы, открытие собственного бизнеса, ведение личного подсобного хозяйства. При открытии ИП можно направить средства социального контракта в том числе на расходные материалы и на аренду (не более 15 процентов назначаемой выплаты).

Также нуждающиеся семьи смогут использовать средства на преодоление трудной жизненной ситуации: покупку товаров первой необходимости и лекарств, обуви и одежды, товаров для ведения личного подсобного хозяйства, а также на лечение, школьные товары и услуги дошкольного и школьного образования.

В подтверждение целевого использования денежных средств, полученных по социальному контракту в зависимости от его направления, необходимо представить в органы соцзащиты или центры социального обслуживания товарные и кассо вые чеки, договор купли-продажи, расписки, трудовой договор и другую отчетность.

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

«Телефон доверия» министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края: (8652) 71-34-78, 8-800-70-70-126.

ВАЖНО!

Инициативы о поддержке семей детьми в ближайшее время реализуют на Ставрополье. Теперь больничный по уходу за ребенком до 7 лет родителям будут оплачивать в 100-процентном размере от зарплаты.

Кроме того, беременные женщины, попавшие в сложную финансовую ситуацию, станут получать выплаты, а для неполных семей с детьми от 8 до 16 лет включительно установят пособия. Все эти инициативы, озвученные в Послании Президента России, будут реализованы - поправки уже приняты в Госдуме РФ в третьем, окончательном, чтении.

Напомним, до сих пор размер оплаты пособия по уходу за ребенком до 7 лет зависел от стажа работы одного из родителей, а нахождение на больничном приводило, как правило, к серьезному удару по бюджету молодой семьи.

Поправка об оплате больничного вступает в силу с 1 сентября этого года. Две другие - уже с 1 июля. С этого времени женщины, вставшие на учет в ранние сроки беременности и чей доход ниже прожиточного минимума взрослого человека по региону (на Ставрополье сегодня это 10 748 рубля. - Ред.), будут получать пособия в размере половины прожиточного минимума - 5374 руб.

Что касается неполных семей (воспитываются единственным родителем или родителем, имеющим решение суда об уплате алиментов), имеющих среднедушевой доход не выше прожиточного минимума в регионе, то планируется, что они будут получать ежемесячные пособия, тоже в размере половины от величины прожиточного минимума - 5310 рублей в крае.

Сейчас на Ставрополье идет отработка порядка межведомственного взаимодействия в целях определения права семей на получение выплат беременным женщинам в трудной жизненной ситуации и неполным семьям с детьми от 8 до 16 лет включительно, сообщили в региональном отделении Пенсионного фонда России. Также готовится к обеспечению 100-процентной оплаты родителям больничного по уходу за ребенком до 7 лет отделение Фонда социального страхования в Ставропольском крае.