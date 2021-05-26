Фото: телеграмм – канал «Ставрополь»

Видео торнадо в Ставрополе 25 мая 2021 года попала в сеть. Так, сегодня жители села Татарка стали свидетелями редкого природного явления для нашего региона – торнадо.

Запечатлеть атмосферный вихрь одному из местных жителей удалось сегодня, около 16:40. Позже снимок появился в телеграмм – канале «Ставрополь».

Причиной возникновения торнадо стала непогода. 25 мая в краевом центре, а также в его окрестностях идет дождь, прогнозируется ветер.

Кстати, в прошлом году ставропольцы активно обсуждали в соцсетях вихри, которые образовались в краевой столице и в городе Буденновске.

По мнению доктора географических наук Алексея Лысенко, подобное явление несвойственно для региона. Специалист уточнил, что для образования торнадо необходимы сильно охлажденная поверхность и теплый воздух.

Напомним, на днях сильный град обрушился на несколько районов нашего края. Больше всего пострадали жители станицы Незлобная Георгиевского городского округа.