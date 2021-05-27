Ежегодное послание губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова 27 мая 2021: прямая-онлайн трансляция

Фото: пресс-служба губернатора Ставропольского края

27 мая 2021 года пройдет ежегодное послание губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова. Сайт stav.kp.ru проведет прямую трансляцию мероприятия. Видео станет доступно в 10:00 мск.

В этот день губернатор региона по традиции выступит с ежегодным посланием о социально-экономическом и общественно-политическом положении в регионе на заседании Думы Ставропольского края.

Послание будет посвящено основным итогам деятельности краевого правительства за 2020 год и ключевым целям и задачам для органов власти в социально-экономической и общественно-политической сферах.

Кратко об итогах ежегодного послания губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова 28 мая прошлого года:

- губернатор поручил регулярно дополнять перечень мер поддержки населения в связи с коронавирусной инфекцией. Был сформирован достаточный коечный фонд. Работа по борьбе с эпидемией продолжается;

- 29 тысяч семей получили поддержку по профильному проекту «Демография». Кроме того, начались выплаты на детей от 3 до 7 лет. В программу включены 55 тысяч семей. Владимиров сообщил, что некоторые планы, которые были намечены, придется корректировать;

- Ставрополье потратит на борьбу с коронавирусом 9 миллиардов рублей. Кроме того, из-за паднемии бюджет недополучит порядка 11 млрд доходов. Таким образом, регион теряет около 20% бюджета;

- население Ставрополья сократилось. Причиной стала низкая рождаемость - в крае родилось на 8,8 процента меньше детей, чем годом ранее. Сокращение населения зафиксировали в 26 из 27 районов и городских округов региона.