В Ставрополе педагогам рассказали, как правильно обучать детей финграмотности

Екатерина Лавренова.

Ставрополье, напомним, продолжает реализовывать Программы повышения финансовой грамотности населения. Среди прочего внимание уделяется вопросам развития предпринимательской культуры школьников и получения ими финансовых знаний.

- В мои задачи входила работа с двумя аудиториями - теми, кто в том или ином виде внедряет в свою практику программы обучения детей финграмотности, - рассказала Екатерина Лавренова. - И здесь всегда важно донести основные методические принципы, на которых необходимо строить образовательную деятельность и которые базируются в первую очередь на применении игровых форматов, интерактиве, проектных технологий. Вовлечение как раз обеспечивается за счет применения разных педагогических приемов и методов обучения, детям должно быть интересно участвовать в обсуждении, у них должна быть возможность принимать решения и видеть их последствия. При этом педагог выступает в роли консультанта, модератора, эксперта.

В частности, на мой взгляд, отлично прошла встреча, с работниками дошкольных образовательных организаций и сотрудниками Ставропольского краевого театра кукол. Последние также решили участвовать в процессе финансового просвещения малышей, организуя ежемесячно тематические занятия. Мы четко проговорили, зачем обучать детей, чему и как это делать. Я рассказала об имеющихся для этого инструментах, в том числе мультфильмах и программах дошкольного образования.

По словам Лавреновой, не менее плодотворной стала и встреча с педагогами, которым предстоит работать со школьниками летом в детских лагерях. В данном случае речь идет уже о решении большой задачи в рамках нацпроекта «Образование» и входящего в него проекта «Успех каждого ребенка». Он предполагает обновление содержания допобразования за счет новых программ, расширение числа участников. И здесь как раз финграмотность и предпринимательство имеют большой потенциал.

- Причем очень важно, что эти темы интересны детям практически всех возрастов. Ведь статистика показывает: кружки и секции в домах творчества и детских клубах в основном посещают школьники до 12 лет. Завладеть вниманием тех, кто старше, организациям допобразования сегодня очень сложно. И в этом плане летние лагеря могут обеспечить вовлечение детей разных возрастных групп в обучение и финграмотности, и предпринимательству. Здесь хорошо используются технологии, которые носят активный и интерактивный характер, - сказала эксперт. - Мы с педагогами говорили о том, как лучше организовать кружок, провести с подростками интересную тематическую или профориентационную смену. База для этого также обширная, ведь в нашей стране изначально курс на финпросвещение был взят с учетом применения современных технологий: задействованы соцсети и функционируют вспомогательные образовательные ресурсы, есть мобильные приложения, онлайн-игры, видеофильмы и другое.

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