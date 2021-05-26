Чеченских подростков задержали во Франции по подозрению в терроризме

Во Франции арестовали подростков из Чечни за подготовку теракта Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

26 мая 2021 года на востоке Франции полиция задержала четырех мужчин по подозрению в организации теракта. Молодых людей, выходцев из России, арестовали в департаменте Нижний Рейн. Об этом рассказало местное издание AFP со ссылкой на источник в суде.

Трое из подозреваемых родились в Чеченской Республике, откуда их четвертый товарищ - пока неизвестно. Молодым людям от 16 до 18 лет. Пока что полиция не разглашает цель теракта. Арестом занимались сотрудники Генеральной дирекции внутренней безопасности (внутренняя разведка) в рамках предварительного расследования Национальной антитеррористической прокуратуры.

Сейчас правоохранительные органы собирают доказательную базу, а суд решит судьбу вероятных террористов. Отметим, что в апреле этого года в Нижнем Рейне и департамента Пюи-де-Дом задержали группу террористов из семи человек. Шестеро из них родом из России, еще один - из Грузии. Их подозревают в финансировании боевиков Сирии.

По предварительным данным, эти два задержания не связаны между собой. Но полиция Франции нацелена на выявление радикалов внутри страны после громкого случая осенью 2020 года. Тогда 18-летний чеченец отрезал голову преподавателю из колледжа под Парижем за то, что он показывал карикатуры на пророка Мухаммеда. Полиция устранила убийцу.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

В Ставропольском крае сотрудниками регионального УФСБ 22 апреля был задержан боевик, готовивший, согласно их данным, теракт на День Победы на территории Красноярского края, в городе Норильск.

Взрывчатку и поражающие элементы для «начинки» бомбы были найдены не на территории Ставрополья, а уже в Норильске, в оборудованном боевиком ИГИЛ (организация, запрещенная на территории РФ) тайнике в подвале одного из домов города.

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