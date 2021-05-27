Выяснилась причина массовой драки в Ставрополе

Трое зачинщиков драки - студенты Фото: Артем КИЛЬКИН

Молодые люди, участвовавшие 25 мая в массовой драке в Ставрополе, поссорились еще в спортивном зале. Об этом рассказал источник "КП-Ставрополь", знакомый с ситуацией.

- Сам конфликт начался в спортивном клубе "Боец", что находится на 6 этаже ТЦ "Маршал". Пятеро парней начали хамить администратору спортзала. За нее вступился тренер, он попросил группу корректно общаться с девушкой. После молодые люди вышли разобраться на улицу, - рассказал собеседник "Комсомольской правды".

Он также сообщил, что из пяти парней, спровоцировавших конфликт, трое - студенты Аграрного университета, педколледжа и института дружбы народов Кавказа.

В общей сложности, судя по видео, в драке участвовало более 10 человек. Причем драка больше походила на избиение нескольких человек. По требованию Прокуратуры Ставропольского края возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство, с применением насилия к гражданам, совершенное группой лиц".

- В адрес организации, осуществляющей управление ТЦ «Маршал», внесено представление об устранении причин и условий, способствующих совершению правонарушений. В связи с недостаточностью принимаемых мер профилактического характера, направленных на обеспечение безопасности в общественных местах, приняты меры прокурорского реагирования к органу внутренних дел, - сообщает пресс-служба Прокуратуры Ставропольского края.

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