Дагестанец, судимый за работу на торговца оружием, пойман на рецидиве

Обыск в доме задержанного организовали в ходе профилактической операции Фото: Архив "КП"

В Дагестане полицейские накрыли цех по производству незаконного оружия. Его организатор - 54-летний местный житель Расул Гасангаджиев - уже был судим за подобное преступление. Об этом сообщают источники "КП-Ставрополь" в правоохранительных органах и суде.

Цех по производству оружия находился в селе Сергокала. Оперативники нагрянули с обыском в рамках операции и изъяли огромное число комплектующих для оружия. Среди них - части пистолета Макарова, ПСМ и автомата Калашникова. Кроме того, полицейские нашли два уже сделанных орудия - самодельный пистолет типа пистолета Макарова со стертым номером с одним магазином и однозарядный револьвер.

На кустарно созданных пистолетах не было номеров. По характеристикам точь-в-точь Макаров или Калашников Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Все найденное изъято, сам Гасангаджиев задержан. Проверка его дома связана с тем, что в 2013 году он был судим за изготовление оружие, - сообщает источник "Комсомольской правды" в правоохранительных органах.

Согласно материалам прошлого дела рецидивиста, он действовал в связке с Маъруфом Муродовым и Джалалудином Гулбагандовым. Последний был в этой компании главарем, в его сарае и происходило производство оружия из сигнальных пистолетов.

Гасангаджиев в суде признал вину и просил рассмотреть дело в особом порядке. Тогда его приговорили к году и 2 месяцам колонии-поселения.

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