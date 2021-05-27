Розничный кредитный портфель ставропольцев вырос в 1 квартале 2021 года

Прежде чем брать кредит, надо все просчитать. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В этом году по некоторым позициям отмечается повышенный рост розничного кредитования. На Ставрополье, в частности, фиксируются тенденции аналогичные общероссийским. По данным краевого отделения Южного ГУ Банка России, в целом розничный кредитный портфель ставропольцев по сравнению с 1 апреля прошлого года вырос на 12,1% и составил 290,9 млрд рублей.

Значительная часть этого портфеля - 111,9 млрд рублей - это ипотечные займы. В первом квартале 2021 года банки Ставропольского края выдали жителям региона 11,8 млрд рублей ипотечных кредитов, что в 1,5 (!) раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Количество заключенных в первом квартале договоров (более 5 тысяч) выросло более чем на 35% по сравнению с январем-мартом 2020 года. Такой рост в первую очередь объясняется мягкой денежно-кредитной политикой, проводимой Банком России в прошлом году, а также действием правительственной программы льготной ипотеки под 6,5%.

Положительной является и динамика выдачи автокредитов на Ставрополье, что эксперты напрямую также связывают с госпрограммами льготного автокредитования, которые заработали с начала текущего года. Так, по итогам первого квартала 2021 года на Ставрополье количество купленных в кредит автомобилей (новых и подержанных) составило 4,1 тысячи единиц. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число выданных автокредитов выросло на 6,6% (в 1 кв. 2020 года - 3854 ед.), свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй.

Кроме того, НБКИ фиксирует полное восстановление темпов выдачи кредитных карт - причем в сравнении с началом прошлого года в январе-марте 2021-го на Ставрополье они даже увеличились. Рост количества оформленных жителями края карт составил 13,3%. По итогам первого квартала 2021 года было выдано чуть больше 45,9 новых кредиток, тогда как годом ранее этот показатель составлял 40,5 тысячи. Такую заметную динамику прироста показали наряду со Ставропольем также Кемеровская область (+15,9%), Красноярский (+10,7%) и Приморский (+10,2%) края, а также Иркутская область (+10,1%), сообщает НБКИ.

Сохранению популярности кредитных карт среди населения способствуют их удобство использования и различные маркетинговые ходы банков, объясняет координатор работ по реализации программы повышения финансовой грамотности на территории Ставрополья Надежда Герасименко. Как правило, заемщики с высоким персональным кредитным рейтингом получают привлекательные условия по «кредиткам» - длинный льготный период, подразумевающий освобождение от уплаты процентов, кешбэк и т. д. В свою очередь, и банки могут эффективно управлять кредитным риском с помощью такого инструмента, как лимит по кредитным картам.

- Вместе с тем мы регулярно напоминаем, что такой удобный и технологичный банковский продукт, как кредитные карты, важно использовать аккуратно, со знанием специфики. Только в таком случае это позволит сохранять долговую нагрузку заемщика на комфортном для него уровне и придерживаться принципов рационального потребления, - добавляет Надежда Герасименко.

Добавим, что по потребительскому кредитованию Ставрополье остается в числе 30 регионов-лидеров по объемам выданных займов. Однако первый квартал отметился отрицательной динамикой по числу оформленных ставропольцами кредитов (-10,7%). За минувшие январь-март их количество составило 62 тысячи, тогда как первый квартал 2020 года завершился с показателем 69,4 тысячи, сообщает Национальное бюро кредитных историй.

В Региональном центре финграмотности отмечают, что это явный признак сохранения банками консервативного подхода в розничном кредитовании, а также роста уровня финансовой культуры населения региона.

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