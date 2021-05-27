В Грозном на матче "Ахмат" — "Локомотив" произошла массовая потасовка

Материалы ЧП передали в КДК РФС Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В матче молодежных составов "Ахмата" и "Локомотива" в Грозном случилась массовая потасовка. Поводом послужило решение арбитра.

В конце матча, когда грозненцы уже проигрывали 1:5, судья дал вторую желтую карточку игроку хозяев. После этого тот "оказал физическое воздействие" в отношении судьи. Завязалась массовая потасовка, после которой были удалены еще два футболиста "Ахмата".

- Матч продолжился и завершился крупной победой гостей. В рапорте инцидент отражён. Все материалы будут переданы в КДК РФС, - сказал пресс-атташе Российской премьер-лиги (РПЛ) Дмитрий Зеленов журналистам.

Игра закончилась со счетом 5:1 в пользу москвичей. Это был последний тур чемпионата. "Ахмат" занял в I группе шестое место, а "Локомотив" - пятое. Между командами семь очков.

Отметим, что игроки "Ахмата" - лидеры по числу наказаний в молодежном чемпионате России по футболу. Никита Кармаев в 23 матчах получил 11 желтых карточек и 13 штрафных баллов (2 место), а Диамид Хинтба три раза был удален после двух предупреждений (1 место).

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