«Верните мне моего сына»: мать пропавшего 3-летнего Мухаммада Забитова обратилась к возможным похитителям

В поисках участвуют не только жители Дагестана. Фото: ГУ МВД по РД

Мать пропавшего в Дагестане 3-летнего Забитова Мухаммада обратилась к возможным похитителям. Мальчик из поселка Аэродром Хасавюртовского района исчез при загадочных обстоятельствах еще 8 мая, не оставив полицейским ни единой зацепки для поиска. Однако версию с похищением, скажем сразу, официально в органах не озвучивали. Ребенок числится без вести пропавшим. При этом следователями СУ СКР по республике расследуется возбужденное по данному факту уголовное дело по статье «Убийство».

- Ради Аллаха, если этот человек меня слышит. Если есть такой человек, который знает, где он. Верните мне моего сына. Просто куда-нибудь отпустите его. Его же все ищут. Его же найдут. Хотя бы малейшую зацепку дайте, пожалуйста, - плачет женщина.

Никаких новостей с первого дня поисков по-прежнему нет. Полиция, спасатели, волонтеры отряда «ЛизаАлерт», жители Дагестана и соседних регионов прикладывают все силы, чтобы отыскать Мухаммада. Пока безуспешно. Еще в первый день его исчезновения собака взяла след мальчика и пришла по нему к реке Ярыксу.

Там след оборвался. С тех пор ищут ребенка с неба, в воде и других районах республики. Если какая-либо информация о ходе поисковой операции обновится, комментируют в ГУ МВД по РД, ее сразу же разместят в социальных сетях ведомства.

Пока же остается верить в лучшее, признаются в полиции. Если вы обладаете какой-либо информацией о пропавшем мальчике, позвоните на горячую линию 8-800-700-54-52.

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