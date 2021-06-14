Занял у прихожан полмиллиарда и исчез: что случилось с пастором церкви пятидесятников Евгением Шином

Пастор пятидесятников Евгений Шин исчез с крупной суммой. Фото: личный архив Шина в Instagram.

Неприятная история произошла с прихожанами Российского объединенного союза христиан веры евангельской. Верующие по доброте душевной остались без денег, а пастор, занявший порядка 500 миллионов рублей, скрылся в неизвестном направлении. Соратники гадают - что случилось с Евгением Шином? Действительно ли он оказался мошенником или сам попал в беду?

Пастор Евгений Шин ставропольской церкви «Христианская миссия», которая входит в состав Российского объединенного союза христиан веры евангельской (РОСХВЕ), по словам прихожан, и ранее занимал у них различные суммы денег. Мол, нужны были средства на развитие личного бизнеса в сфере общественного питания. Многим из прихожан он отдавал деньги в срок. Ему доверяли и даже не думали потребовать расписку. Как оказалось, зря. Собрав приличную сумму денег, он попросту исчез.

Последняя фотография со страницы Евгения Шина. Фото: Instagram

По предварительным подсчетам, сумма, с которой пропал пастор ни много ни мало – полмиллиарда рублей.

Некоторые из пострадавших уже обратились в полицию, другие же пока не стали. Судя по всему, прихожане надеются на порядочность пастора.

Скандал, произошедший в РОСХВЕ прокомментировал депутат краевой Думы Николай Новопашин, который на своей странице в социальных сетях не только посоветовал прихожанам обратиться в правоохранительные органы, но и отметил необходимость вмешательства надзорных органов.

Шин часто публиковал семейные снимки и гордился достижениями близких. Фото: Instagram

- Ситуация тревожная и требует вмешательства правоохранительных структур. На мое имя поступили несколько обращений от потерпевших жителей Ставрополя и края. Всем им порекомендовал обращаться для начала в правоохранительные органы, - сообщил Новопашин.

Депутат также отметил, что готов поддержать пострадавших и, если потребуется, лично обратиться к прокурору.

- А в случае бездействия – готов отправить депутатский запрос прокурору края, - заявил Николай Новопашин.

К слову, неделю назад Шина отправил жену с ребенком на родину. Супруга Ирина поблагодарила его через социальные сети за сюрприз.

Снимок Шин подписал цитатой из Библии «И заботьтесь о благосостоянии города, в который Я переселил вас». После случившегося она звучит несколько цинично. Фото: Instagram

- Больше хочется таких моментов. Жизнь здесь и сейчас. Это особенное время в родительском доме, в кругу семьи, где ты наполняешься любовью, - такой подписью сопроводила ролик в Инстаграме жена пастора.

Эта запись датирована 5 июня. Теперь под ней знакомые женщины спрашивают, правда ли все, что пишут про ее супруга? Кто-то высказал предположение, что пастор сам мог стать жертвой преступления. Но Ирина от комментариев воздерживается.

У самого Шина последняя публикация размещена 28 мая. Он выложил фото с супругой и детьми с комментарием «Семья - лучшее место на Земле!».

КСТАТИ

В списке священнослужителей церкви «Христианская миссия» в Ставрополе значатся на сегодняшний день две семейные пары - Деремовы и Дмитриевы. Шина среди священнослужителей нет. В реестре РОСХВЕ он значился пастором, но в начале июня страница с его данными была удалена.

СПРАВКА «КП»

«Христианская миссия» относится к пятидесятникам. Это евангельские христиане, последователи Всемирного пятидесятнического братства, на сегодняшний день самого многочисленного из всех направлений протестантизма. На территории России деятельность пятидесятников не запрещена.

Пятидесятники в Ставрополе расположились в церкви на улице Чехова, где в три смены проводятся воскресные богослужения и различные религиозные обряды, включая венчание. Устав и документация не доступны на официальном сайте церкви.

Стоит отметить, что несмотря на то, что пятидесятники не запрещены в России и официально не признаны сектой, внутри самого движения нет полного согласия. Церкви, представляющие движение, до сих пор не могут единогласно решить о том, как правильно проповедовать или проводить те или иные обряды. Деструктив внутри религиозных ячеек, как правило, ничем хорошим не заканчивается. Таких случаев сотни, если не тысячи.

К примеру, в мае 2020 года разлад в одной из религиозных ячеек в Ингушетии закончился перестрелкой. В результате были ранены пять человек, заявившие о желании выйти из секты в одностороннем порядке. По данному факту было заведено уголовное дело по статье «Умышленное причинение среднего вреда здоровью двух и более человек с применением оружия».

Уголовным преследованием закончилась также и история 66-летнего ставропольца, который утверждал о том, что СССР не распался, а народ попросту ввели в заблуждение. Его обвинили в сектантстве. Он оказался членом запрещенной в России организации "Союз Славянских Сил Руси", коротко - "СССР".