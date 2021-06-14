«Не помню, как там оказалась»: чеченка прокомментировала свое похищение из кризисного центра в Дагестане

Халимат Тарамова. Фото: стоп-кадр видео-обращения девушки.

Вывезенная из кризисного центра в Махачкале жительница Чечни Халимат Тарамова сообщила о том, что находится дома, с родными, и ни о каком нарушении ее прав речи нет.

- Я сейчас в кругу семьи, родителей, близких, мои права не нарушаются. Нет никакого давления, меня все поддерживают, успокаивают, - сказала Халимат в беседе с журналистами ЧГТРК «Грозный».

Также девушка сообщила, что за неделю до того, как оказаться в Махачкале, она общалась с психологами и то, как оказалась в соседней республике не помнит.

Напомним, скандальная история с чеченкой произошла в Махачкале. В социальных сетях появились сообщения о том, что девушку из кризисного центра вывезли насильно сотрудники правоохранительных органов. Халимат назвали жертвой домашнего насилия и, якобы, ее возвращение домой было принудительным.

В субботу, 13 июня 2021 года, ситуацию с Халимат прокомментировал уполномоченный по правам человека в Чечне Нурди Нухажиев, который побывал в гостях у девушки и ее семьи.

Омбудсмен лично убедился в том, что ей ничего не угрожает, а сама Халимат в отличном настроении.

- Эта девушка находится в хорошем расположении духа, каких-либо жалоб на состояние здоровье и условия ее проживания она не имеет. Также у нее нет жалоб на официальные госорганы, - заявил уполномоченный по правам человека в Чечне.

Нухажиев пояснил, что девушка попала в Махачкалу под влиянием своих подруг.

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