Депутат Госдумы написала заявление на блогера Шевченко за обвинение в травле

Ольга Тимофеева и Максим Шевченко. Фото: Михаил Фролов/Виктор Гусейнов

В сети появилась информация о том, что депутат Государственной думы Ольга Тимофеева написала заявление, чтобы Следственный комитет России проверил слова блогера Максима Шевченко на клевету. Информацию подтвердил источник "КП-Ставрополь" в правоохранительных органах.

Поводом стала фраза мужчины из стрима на YouTube за 4 апреля.

- В Госдуме от Ставропольского края Тимофеева и Казакова. Я знаю обеих. Тимофеева славна тем, что организовала травлю ногайцев в свое время. Вот этих родителей, которые девочек в хиджаб одевали. В итоге родители убиты. Тимофеева в руководстве Народного фронта сидит, - говорил Шевченко.

По словам источник "Комсомольской правды", заявление было написано из-за обвинений в травле. Следователи проверят слова блогера на признаки преступления, предусмотренного статьей "Клевета". На момент публикации обе стороны не давали комментарии.

В ЧЕМ СУТЬ

История, о которой идет в речь, произошла еще в начале десятых годов. В селе Кара-Тюб Нефтекумского района Ставрополья директор местной школы Марина Савченко запретила ученицам являться на уроки в хиджабах. В адрес женщина начали поступать угрозы, а оскорбленные родители учениц написали заявления.

- Действия директора ни в коем случае не были направлены на то, чтобы поделить детей на мусульман и православных. Они были направлены на обеспечение светскости, - говорил "Комсомольской правде" адвокат женщины Александр Киселев. - Она предлагала очень хороший вариант, на мой взгляд, когда дети приходятся в хиджабах в школу и переодеваются в косынки. И в этих косынках ходят на занятия, а выходят, опять надев хиджаб. Для этого даже предоставлялось специальное помещение. Но это не устроило общественность.

Ольга Тимофеева в конфликте поддержала директора школы. Спор вышел на федеральный уровень. Шевченко не раз припоминал позицию депутата Госдумы в споре, отстаивая "ногайцев-мусульман".

К СЛОВУ

Конфликт в школе решили довольно быстро. На собрании директор, старейшины, муфтият и родители решили, что нужен компромисс - школьниц отныне отправляли на занятия в платках.

А прокуратура наказала учителей за то, что они позволяли ученицам ходить на уроки в хиджабах. Поскольку в России действует светское образование.