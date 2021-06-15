Разодрали морду и оставили умирать: 12-летняя девочка из Северной Осетии спасла раненого пса

История одной бездомной собаки закончилась счастливым финалом. Фото: социальные сети

Добрая девочка из Северной Осетии рассказала свою историю спасения бродячей собаки, которой изранили морду в драке другие псы. Спасительницу зовут Екатерина Царикаева, ей 12 лет.

Она ехала с отцом и тетей в машине, когда на трассе увидела собаку. По словам Кати, остановились просто покормить, но увидели запущенную рану у глаз животного. Сердце екнуло - надо помочь, но нужно было срочно уезжать домой. Отец посадил дочь в машину и они уехали. Тут и могло бы все кончится, но Катя настояла на том, что собаке нужно лечение.

Семья вернулась в Архонку, где нашли пса, и забрали его себе. Сначала накормили, а потом позвонили волонтерам-зоозащитникам. Те помогли организовать операцию в ветеринарной клинике, которая прошла успешно. В прошлом бездомный пес Бося нашел семью и сейчас чувствует себя отлично.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

К сожалению, часто животные страдают не от своих собратьев, а от рук живодеров. Северная Осетия знает несколько случае издевательств над слабыми животными. В 2019 году живодер из Моздока отрезал уши и хвост бездомной собаке, а после бросил умирать на улице. Животное нашла местная жительница и сразу отвезла в больницу.

Волонтеры нашли изувеченную собаку в Моздоке и оказали ей помощь Фото: Социальные сети

Зоозащитники сказали, что давно не видели такого зверства. Суд рассмотрел уголовное дело и посадил мужчину на три года и шесть месяцев. Помимо таких жестоких "развлечений" он был осужден за кражу.

В марте 2021 года в Дагестане прогремела новость о новых страшных издевательствах над животными. Нескольким щенкам отрезали уши и лапки, которые пришлось ампутировать. Сначала была версия о том, что щенки угодили в капкан. Однако при исследовании ран поняли, что они нанесены ножом.

Жертв садиста отправили в больницу, уже нашлись волонтеры, которые их приютили.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Отрезали уши и все пальцы!»: на Кавказе прогремел страшный случай живодерства

И он далеко не первый, ужасаются местные жители (подробнее).