«Кто, если не я?»: полицейский за свой счет установил уличное освещение в родном селении в Дагестане

Уличное освещение подарил полковник родному селению Кани. Фото: администрация Кулинского района Дагестана.

В дагестанском Кани, что в 150 километрах от Махачкалы, живет менее 300 человек. В маленьком селении есть школа, магазин, участковая больница и теперь уже уличное освещение, которого здесь не было никогда. Такой подарок в День России родному аулу сделал уроженец Кани 55-летний полковник полиции Энгельс Гаджимагомедов.

Теперь по ночам в Кани горит свет. Фото: администрация Кулинского района Дагестана.

Из своего кармана мужчина оплатил доставку и установку тридцати бетонных электрических столбов, тысячу метров электрического кабеля и 60 светильников для уличного освещения. Также в честь праздника полковник развез по домам односельчан мешки с мукой. В общей сложности полицейский потратил на подарки селянам один миллион рублей, заявив, что хочет сделать жизнь земляков чуточку лучше.

Полицейский потратил миллион на уличное освещение и подарки односельчанам. Фото: администрация Кулинского района Дагестана.

- Человек приходит в этот мир с пустыми руками и уходит в мир иной ни с чем. На земле остаются его добрые дела. Я хочу сделать для своего родного села Кани и односельчан все, что в моих силах и возможностях для улучшения условий их жизни и быта. А кто, если не я? - прокомментировал свой поступок Энгельс Гаджимагомедов.

Благородный поступок полковника оценили не только местные жители, его щедрость отметил и глава районной администрации Шамиль Рамазанов, пожелав настоящему патриоту Гаджимагомедову здоровья и успехов в профессиональной деятельности.

Полковник МВД Ингушетии Энгельс Гаджимагомедов. Фото: администрация Кулинкого района Дагестана.

Энгельс Гаджимагомедов работает в структуре МВД с 1992 года. Первые семь лет он трудился на родине в полиции Дагестана. Потом занимал различные должности в МВД КБР, МВД Чеченской республики и в МВД России в Москве. С 2012 года несет службу в МВД Ингушетии. Награжден тремя орденами Мужества, медалью «За отвагу», медалью «За боевые заслуги», именным оружием и многочисленными орденами и медалями Российской Федерации.

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