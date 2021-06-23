К поискам Мухаммада Забитова подключились 100 омоновцев и семь собак

Поиски Мухаммада Забитова продолжаются в рамках уголовного дела. Личный архив семьи Забитовых.

В Дагестане продолжаются поиски Мухаммада Забитова - 3-летнего мальчика из поселка Аэродром Хасавюртовского района Дагестана. Он исчез во время прогулки 8 мая 2021 года. Пропавшего малыша стали искать тысячи человек, в числе которых сотрудники правоохранительных органов, поисковики-активисты и сотни неравнодушных людей. Что известно о пропавшем дагестанском мальчике по состоянию на 23 июня - в материале «КП-Ставрополь».

В первый день исчезновения ребенка служебная собака взяла след мальчика и привела к реке Ярыксу, где след оборвался. На третьи сутки следственные органы завели уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Масштабные поиски с участием более 2,5 тысяч человек не принесли результаты и на 10-й день официальные поисковые мероприятия были свернуты. Искать ребенка своими силами продолжили местные жители и волонтеры.

К возможным похитителям, хотя официально версия о похищении не звучала из уст правоохранителей, обратилась через социальные сети мать Мухаммада.

- Ради Аллаха, если этот человек меня слышит. Если есть такой человек, который знает, где он. Верните мне моего сына. Просто куда-нибудь отпустите его. Его же все ищут. Его же найдут. Хотя бы малейшую зацепку дайте, пожалуйста, - со слезами в голосе сказала женщина.

Позже к делу подключились и известные блогеры. Так, Дибир «Борода» пообещал новенький Porsche Cayenne тому, кто предоставит информацию, которая поможет в раскрытии дела.

Верить в то, что ребенка нет в живых отказываются не только близкие родственники ребенка, но и все участвующие в поисках малыша.

- Мы надеемся, что он жив. Я был в той местности. Не мог ребенок просто взять и исчезнуть. Столько людей искало, и не мог он просто исчезнуть с прилегающей территории. Я думаю, что ребенка украли, - сказал в видеообращении Дибир.

Зацепок в деле так и не появилось. В рамках расследования уголовного дела вечером 22 июня официальные поиски ребенка продолжились. На этот раз мальчика искали в лесу. Местность прочесывали омоновцы с собаками.

К поискам ребенка привлекли сотрудников ОМОН. Фото: СУ СКР по Дагестану.

- Поисковые мероприятия продолжены с участием 100 сотрудников ОМОН-1 Управления Росгвардии РФ по Республике Дагестан, с использованием 7 служебных поисковых собак. В ходе поиска без вести пропавшего Забитова была проведена проческа лесного массива общей площадью 15 000 квадратных метров, - рассказали сайту stav.kp.ru в пресс-службе СУ СКР по Дагестану.

К сожалению, поиски снова не дали результата - выйти на след ребенка не удалось.

Если вы обладаете какой-либо информацией о пропавшем мальчике, позвоните в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан по телефонам: 8-928-049-05-84, 99-47-40, 8-961-457-02-02, 8-800-700-54-42 или 112.