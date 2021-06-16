ГК «ЮгСтройИнвест» - трудиться, развиваться, улучшать жизнь вокруг себя

Группа компаний «ЮгСтройИнвест» вносит свою лепту в развитие городской среды

Строительство как локомотив развития региона

Одной из самых востребованных и быстро развивающихся отраслей на сегодняшний день является строительство. По данным Управления Федеральной службы государственной статистики по СКФО за январь - апрель 2021 года в Ставропольском крае введено в эксплуатацию 423,5 тыс. кв. метров общей площади жилья, что в 1,6 раза больше соответствующего периода 2020 года. Бесспорным лидером по объему ввода жилья является Ставрополь: за первые четыре месяца текущего года в краевой столице было введено свыше 126 тыс. кв. метров (в 1,4 раза больше соответствующего периода 2020 года), что составляет 29,8 % от общей площади введенного в крае жилья.

- Группа компаний “ЮгСтройИнвест” вносит свою лепту в развитие городской среды. Мы – клиентоориентированная компания. Строим для тех, кто любит свой край, кто живет в нем, - говорит генеральный директор группы компаний “ЮгСтройИнвест” Юрий Иванов. - Потребности ставропольцев в комфортном жилье растут года от года. Жители современного города хотят иметь не просто жилье, а комфортную среду, которая соответствует их образу жизни и увлечениям. И мы стараемся не только не отставать от духа времени, но и опережать его, создавая городское пространство, удобное для жизни.

Сегодня все больше людей предпочитают жилье, которое бы отражало их индивидуальность. Они выбирают квартиры с предчистовой отделкой, благодаря которой можно в сжатые сроки сделать косметический ремонт по своему вкусу и праздновать новоселье. Что получают дольщики “ЮгСтройИнвест” вместе с ключами от своего нового жилища? Это панорамное остекление и французские окна, качественная гипсовая штукатурка на стенах, теплые полы и система индивидуального отопления, газовая плита на кухне.

- Люди хотят как можно скорее вселиться в квартиру и удобно жить. Мы стараемся все продумать за наших дольщиков. Сложные ремонтные работы, дизайн помещений, входных холлов, мест общего пользования – наша забота, - говорит генеральный директор ЮСИ.

Больше чем просто комфорт

Современный застройщик стремиться сделать так, чтобы жители чувствовали себя уютно не только в своей квартире, но и за ее пределами, могли найти активности по своему вкусу. В микрорайонах “ЮгСтройИнвест” дворовое обустройство выполнено по стандартам. Это значит, что во дворах установлены детские площадки, выполненные из экологически чистых материалов. Они имеют все необходимые сертификаты качества, прочные, красивые и безопасные. Также создана спортивная инфраструктура, так что жильцы могут заниматься спортом рядом со своим домом. Во дворах установлены антивандальные тренажеры, спортивные площадки, где можно играть в футбол, баскетбол, волейбол. Есть беговые дорожки, ролледром, воркаут площадка.

С одной стороны, мы смотрим на покупателей жилья, анализируем их возможные потребности. С другой - строим микрорайоны с определенными опциями, которые и притягивают людей со схожими интересами и взглядами, - рассказывает Юрий Иванов. - Как без хорошего отдыха в выходные дни? Одни из самых молодых достопримечательностей Ставрополя - Владимирская площадь, парк военной техники “Патриот”, светомузыкальный фонтан “Россия”. Сегодня это одно из самых любимых мест наших горожан. И, конечно, музейный комплекс “Россия - Моя история” - место, которое по-настоящему впечатляет как своим оснащением, так и богатой экспозицией. Это история России, наша с вами история!