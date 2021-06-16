Медицинским работникам помогут проверить здоровье в «Гемотесте»

В него включены анализы для оценки риска сердечно-сосудистых заболеваний, проверка уровня витамина D и наличия антител к COVID-19.

Многие врачи, медсестры, санитары и фельдшеры имеют проблемы со здоровьем. К ним приводят стресс и ненормированный график работы, которые не только подрывают организм, но и не оставляют времени задуматься о самочувствии.

«Гемотест» подготовил комплекс из шести показателей: кортизол, тропонин I высокочувствительный, 25-ОН витамин D суммарный, гомоцистеин, индекс атерогенности и качественное определение суммарных антител (IgG + IgM) к возбудителю COVID-19.

Уровень стресса поможет оценить гормон кортизол, который часто вызывает повышение кровяного давления, уровня адреналина и глюкозы. Тропонин I в составе комплекса помогает в прогнозе развития сердечно-сосудистых заболеваний даже при отсутствии клинических проявлений, а показатель витамина D поможет при первичной оценке здоровья.

Гомоцистеин может повреждать стенки сосудов, если его концентрация в крови высока. Индекс атерогенности поможет оценить риск развития ишемической болезни сердца и атеросклероза – другими словами, это соотношение «хорошего» и «плохого» холестерина. Анализ на суммарные антитела к SARS-CoV-2 также важен для оценки риска – известно, что коронавирус может увеличивать тромообразование.

С 17 по 22 июня комплекс «Для медицинских работников» доступен по специальной цене – 990 рублей без учета стоимости взятия биоматериала. Срок выполнения исследования – 1 день. Получить результаты можно как в личном кабинете на сайте «Гемотеста», так и на электронную почту.

Чтобы сдать комплекс по акционной цене, потребуется показать администратору отделения «Гемотеста» любой документ, подтверждающий принадлежность к медицинскому сообществу, и назвать промокод MEDICAL.

Условия и сроки проведения акции могут быть изменены. Уточнить адреса и графики работы отделений можно на gemotest.ru.