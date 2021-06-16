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Происшествия16 июня 2021 14:30

Машина с российскими туристами попала в ДТП в Абхазии: есть пострадавшие

Четверо из шести отказались от госпитализации
Варвара АНТОНОВАВарвара АНТОНОВА
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Причина ДТП устанавливается

Причина ДТП устанавливается

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Абхазии в аварию попала машина, которой управляла туристка из России. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Республики Абхазия.

ДТП случилось 15 июня, после 22 часов, в северной части Гагрского тоннеля. Автомобиль "Kia Rio" слетел в овраг. В салоне находились шесть человек, только двум из них понадобилась помощь врача. Их транспортировали в Гагрскую районную больницу.

По уточненным данным, все участники аварии - россияне. Автомобиль уже вытащили. Сейчас идет работа по выяснению причины происшествия.

Предположительно, ДТП случилось в единственном тоннели Гагр. На северной части дорога резко поворачивает налево.

Гагрский тоннель. Фото: YouTube

Гагрский тоннель. Фото: YouTube

Поворот с гагрского тоннеля

Поворот с гагрского тоннеля

Фото: Яндекс.Карты

ЧППроисшествия: ЧП