Машина с российскими туристами попала в ДТП в Абхазии: есть пострадавшие

Причина ДТП устанавливается Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Абхазии в аварию попала машина, которой управляла туристка из России. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Республики Абхазия.

ДТП случилось 15 июня, после 22 часов, в северной части Гагрского тоннеля. Автомобиль "Kia Rio" слетел в овраг. В салоне находились шесть человек, только двум из них понадобилась помощь врача. Их транспортировали в Гагрскую районную больницу.

По уточненным данным, все участники аварии - россияне. Автомобиль уже вытащили. Сейчас идет работа по выяснению причины происшествия.

Предположительно, ДТП случилось в единственном тоннели Гагр. На северной части дорога резко поворачивает налево.

Гагрский тоннель. Фото: YouTube