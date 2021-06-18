Подожгла во время любви: дело о жестокой мести любовнице мужа приостановили из-за психического здоровья подсудимой

Соперница скончалась в больнице Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Дагестане в суд передали уголовное дело об убийстве с особой жестокостью. На скамье подсудимых окажется женщина, заставшая своего мужа с любовницей. Об этом рассказывает источник сайта stav.kp.ru в правоохранительных органах.

Супруги Алихан* и Лейла жили в браке более 10 лет. За такое время страсть в отношениях утихла, семья держалась на привязанности и дружеском понимании. Алихану, однако, хотелось большего, и он завел себе любовницу. Роман на стороне долго удавалось скрывать, но в ответах мужчины даже на банальные вопросы - где был, почему так часто пропадаешь - сквозила неуверенность. Лейла не решалась без доказательств выдвигать мужу претензии. И 26 мая 2020 года улики появились.

Знакомая сообщила Лейле, что увидела Алихана в машине с другой. Женщина схватила канистру с бензином и побежала к месту. Ярости обманутой дагестанки не было предела. Пойманный с поличным мужчина попытался запереться в машине. Обвиняемая разбила стекло со стороны пассажира, плеснула туда бензин и подожгла.

Мужчина успел ретироваться и отделаться испугом. У самой поджигательницы была повреждена кожа рук и лица, а вот разлучницу срочно увезли в реанимацию.

- Женщину успели доставить в больницу в крайне тяжелом состоянии, но через время она скончалась. Статью "Покушение" переквалифицировали в "Убийство с особой жестокостью". Еще осенью 2020 года дело передали в суд. Но уже трижды слушания приостанавливали из-за состояния здоровья подсудимой. Суд, у которого дело находится уже 10 месяцев, не рассматривал его в общей сложности семь месяцев. Сейчас производство приостановлено из-за психического здоровья подсудимой, - рассказывает источник "Комсомольской правды" в правоохранительных органах.

По его словам, потерпевшими фигурирует родня умершей. Если дело закроют после заключения психиатра, то у них не будет шанса на компенсацию. Гражданского иска по делу пока нет.

*все имена в материале изменены

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