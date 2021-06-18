Посетитель кафе боднул ингушскую певицу за ее творчество

Айна Гетагазов. Фото: фрагменты видео

Ингушская полиция задержала местного жителя Илеза Мержоева. Он причастен к инциденту, случившемуся в кафе Магаса. 15 июня мужчина, увидев певицу Айну Гетагазову, нецензурно высказался в ее адрес. Девушка отреагировала на инцидент болезненно, подошла к обидчику и стала с ним разбираться. Завязалась словесная перепалка о песнях ингушской звезды. Очевидцы отмечали, что Мержоев говорил о недопустимости такого творчества в республике, где большая часть населения - мусульмане. Когда разговор подошел к логическому тупику - мужчина боднул певицу и ушел.

Источник stav.kp.ru сообщает, что вскоре мужчину задержали. В отношении него было начато административное производство по статье "Мелкое хулиганство" КоАП. Мержоеву грозил штраф до тысячи либо арест до 15 суток. Магасский районный суд Ингушетии посчитал, что действия местного жителя выражали неуважение к обществу, и назначил наказание в виде ареста на пять суток. Информация подтверждается открытыми данными из реестра "Правосудие".

Айна Гетагазов - популярная ингушская певица Фото: СОЦСЕТИ

Некоторые источники сообщали, что Гетагазова написала заявление в полицию. В нем она якобы утверждала, что ее избили. Однако официального подтверждения информации нет, собеседник "КП-Ставрополь" также не слышали о подобном.

36-летняя Айна Гетагазова - популярная в Ингушетии певица, благотворитель и солистка Государственной Филармонии имени Аднана Шахбулатова. Артистка часто выступает на больших концертах в Чечне, на которые приходят крупные политики. Как правило, она поет на родном языке.

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