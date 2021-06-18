Второго туриста, унесенного течением в Карачаево-Черкесии, нашли мертвым

Фото: МЧС по КЧР

Спасатели закончили поиски второго туриста, унесенного течением в Карачаево-Черкесии. Его нашли мертвым, сообщает МЧС по республике.

ЧП случилось 18 июня 2021 года близ аула Учкулан. Пострадавшими оказались туристы из Краснодара, которые приехали большой компанией на отдых в КЧР. Вместе с двумя инструкторами они сплавлялись по реке Кубань. В одном катамаране находилсь шесть туристов и один эксперт.

- По имеющейся информации 12 человек самостоятельно выбрались на берег, двое погибли. Туристическая группа зарегистрирована не была.Работы ведут спасатели КЧПСО. На месте происшествия находится начальник ГУ МЧС России по КЧР Александр Голоколенко, - сказано в сообщении МЧС по Карачаево-Черкесии.

Фото с места ЧП.

Пострадавших туристов доставили в Центральную больницу Карачаевска.

- Пока в больнице находятся три человека из числа пострадавших на реке. Один из них госпитализирован в хирургическое отделение. У него диагностирован серьезный ушиб грудной клетки, - сообщили корреспонденту stav.kp.ru в приемном отделении больницы. - Еще двух пациентов осматривают врачи. Их состояние не вызывает опасения. Оба находятся в сознании, передвигаются самостоятельно.

На месте работают правоохранительные органы.