Погода на Новый год 2022 в Ставрополе будет далека от сказочной

В Новый год в Ставрополе чудес ждать не стоит: снега не будет Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В преддверии Нового года жители региона могут не ждать настоящей зимы из сказок: морозных дней и сугробов снега. Погода на Новый год 2022 в Ставрополе будет обычной для наших широт - все, кто просил настоящей русской зимы у Деда Мороза, ее не получат.

По данным Ставропольского гидрометцентра, 31 декабря 2021 года регион в целом ждет достаточно теплый атмосферный фронт, а вот в западные районы края придет мокрый снег. Температура днем будет плюсовая, в ночные часы ожидается небольшое понижение до 0 градусов.

- 1 января 2022 года в крае ожидаются осадки в виде мокрого снега, температура ночью плюсовая, дневная от +1 до +6 - по краю. В краевом центре - +2, - уточнили «КП-Ставрополь» в краевом гидрометцентре.

После новогодней ночи и 1-2 января станет более морозно, ночная температура опустится до значений -2...- 3, возможен снег. Дневные температуры будут плюсовыми.

3 января ожидается усиление ветра до 10-15 м/с, что будет способствовать возникновению метели. С этого дня на Ставрополье придет холодный атмосферный фронт. Но существенного похолодания стоит ждать ближе к Рождеству.

4 и 5 января температура в ночное время будет понижаться до -3...-4 градусов, а вот в дневные часы минусовых значений стоит ждать только с 6 января. С этого дня в крае ожидаются осадки в виде мокрого снега, ночью температура воздуха будет опускаться до -1...-6, а в дневное время легкий морозец будет сменяться небольшим плюсом в 1-3 градуса.