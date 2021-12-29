Адвокат рассказал, законно ли закрытие единственного в Ставрополе приюта для бездомных животных

Фото: приют для бездомных животных «Лучший друг»

Жителей Ставрополя шокировала новость о том, что в городе может исчезнуть единственный приют для бездомных животных «Лучший друг». 500 собак и 100 кошек в одночасье снова станут бродягами, обреченными на верную скорую смерть зимой. Руководитель приюта Валентина Кот рассказала, что получила предписание администрации города освободить занимаемую территорию до 1 февраля 2022 года. «КП-Ставрополь» обратилась к юристу с вопросом - насколько правомерным является это решение и что можно сделать в данной ситуации.

- Действия администрации города Ставрополя формально являются правомерными, в то же время закрытие единственного приюта для животных в городе будет непопулярным и даже антисоциальным шагом, - прокомментировал адвокат адвокатской палаты Ставропольского края Армен Агасиев. - Последствия для порядка и безопасности в городе могут быть самыми негативными. Думаю, ввиду специфики вопроса администрация должна пойти навстречу, на мой взгляд, наибольшей части жителей краевой столицы, и предоставить достаточно времени для приведения в соответствие назначения земельного участка под приютом для домашних животных. Либо в самые кратчайшие сроки выделить для этих без сомнения важных общественных целей другой соразмерный объект недвижимости из муниципального фонда. К тому же, статья 8 Конституции РФ гласит, что местное самоуправление в РФ обеспечивает самостоятельное решение населением вопросов местного значения. Источник власти и принятия решений - как раз является население Ставрополя, - поделился адвокат адвокатской палаты Ставропольского края Армен Агасиев.

Напомним, на прошлой неделе вступило в силу постановление правительства Ставрополья, согласно которому нынешняя территория приюта «Лучший друг» не соответствует стандартам содержания безнадзорных животных.

- Мы просим помощи! Мы ждем чуда! Вы всегда помогали приюту, благодаря вам мы спасли более 7500 животных. Нельзя допустить закрытия! Приюту нужен участок хотя бы 50 соток, чтобы всех поместить. Идеально, если это будет заброшенная производственная база или что-то подобное. Нельзя лишать животных дома, пусть и временного. Часто это их единственный шанс на жизнь! На поиск решения один месяц, - обратилась руководитель приюта «Лучший друг» Валентина Кот к жителям краевого центра.

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В администрации Ставрополя подтвердили, что приют на старом месте будет закрыт. Но предложили решение проблемы.

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