Губернатор Ставрополья исполнил желания шести юных ставропольцев перед Новым годом

Дети получили частичку новогоднего чуда в последние дни 2021 года. Фото: пресс-служба губернатора Ставрополья

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров исполнил мечты шести юных ставропольцев, которые поучаствовали в акции "Елка желаний". Он встретился с ними в краевом центре и вместе с Дедом Морозом передал подарки ребятам.

Четверо из шести детей проживают в Ставрополе. Ребятам 7, 8, 9 и 12 лет. Они загадали получить электронные планшеты, с помощью которых можно и играть, и обучаться. Владимиров вручил им их подарки.

Фото: пресс-служба губернатора Ставрополья

А еще двое детей прибыли в Ставрополь из Невинномысска. 6-летний Роберт наконец-то получил велосипед, который долго хотел, а 7-летний Матвей - игровую приставку. Как отметил губернатор, наиболее важно поддерживать дух праздника в детском возрасте.

- Край встречает Новый год – проходят детские утренники, елки. Но главное, что создает праздник, что объединяет нас – добрые слова и поступки. Чем больше их будет, тем счастливее будет каждый себя чувствовать в новом году, тем легче буде справляться с трудностями. Рассчитываю, что маленькое чудо, которое сегодня состоялось, навсегда останется с каждым из детей, - заявил Владимиров.

Напомним, "Елка желаний" - благотворительная акция для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и с ОВЗ. Мероприятие инициировал президент России Владимир Путин, во всех регионах проходят подобные акции.

В Ставропольском крае желания детей исполнял не только губернатор, но и главы муниципалитетов. В новогодние праздники они исполнят 152 мечты маленьких ставропольцев.

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