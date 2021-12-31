Новогоднее поздравление губернатора Ставрополья Владимира Владимирова 2022

Новогоднее поздравление жителей и гостей Ставропольского края от Владимира Владимирова с Новым годом 2022 опубликовали на его официальном Инстаграм-аккаунте. Глава региона подвел итоги прошедшего 2021 года и рассказал о планах на ближайшее будущее.

- Дорогие друзья! Поздравляю вас с наступающим Новым Годом! Этот светлый зимний праздник всегда объединяет людей, принося добрые надежды и укрепляя веру в лучшее. На пороге наступающего 2022-го мы загадываем желания о том, чтобы он стал результативным и успешным для нас и наших близких. Благополучным и мирным - для родной страны. Пусть все эти ожидания сбудутся! А Новый год - принесет достижения и победы, новые открытия и радостные события. Пусть именно так он запомнится в истории Ставрополья и всей нашей Отчизны, в жизни каждой семьи.От души желаю вам здоровья и счастья! И счастливого Нового года! - написал Владимиров.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, какие магазины будут работать круглосуточно 31 декабря и 1 января. Полный список можно посмотреть здесь.

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